Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gente_de_zona_espana_189f9ff670
Escena

Gente de Zona anuncia su primera gira por España

Gente de Zona iniciará el 25 de junio en Madrid su primera gira por España. El dúo cubano visitará 11 ciudades hasta agosto

  • 25
  • Febrero
    2026

El dúo cubano Gente de Zona iniciará el próximo 25 de junio en Madrid su primera gira por España, un recorrido que, por ahora, contempla presentaciones en once ciudades hasta el 15 de agosto.

La agencia de comunicación del grupo confirmó que el Tour España 2026 sumará nuevas fechas en las próximas semanas, ampliando así la agenda de conciertos.

Recorrido por toda España

Entre junio y agosto, Alexander Delgado y Randy Malcom llevarán su música a ciudades como Murcia, Granada, Úbeda, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera y Marbella.

El dúo es reconocido por temas como "Bailando", junto a Enrique Iglesias; "La Gozadera", en colaboración con Marc Anthony; y "Traidora".

Trayectoria internacional

A lo largo de su carrera, Gente de Zona ha acumulado seis Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, además de colaboraciones con artistas como Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives y Kylie Minogue, entre otros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_diego_torres_8131a8dea4
Diego Torres anuncia que volverá a Monterrey en mayo
escena_metallica_sphere_1fd505b36a
Metallica anuncia su primera residencia en la Sphere de Las Vegas
EH_UNA_FOTO_2026_02_25_T112605_736_c6a20ab305
Billboard Women in Music 2026: Thalía será reconocida como 'Icon'
publicidad

Últimas Noticias

tv_azteca_se_consolida_como_lider_digital_en_el_pais_d5786c8f84
Inicia TV Azteca reorganización estratégica para cuidar su futuro
COCHE_INCENDIADO_972537223d
Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos
e24353e3_4dfb_4acf_80e7_dba76bf4966e_b9c0d07312
Visita Ernestina Godoy Ramos subsede de FGR en Monclova
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×