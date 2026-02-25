Gente de Zona anuncia su primera gira por España

El dúo cubano Gente de Zona iniciará el próximo 25 de junio en Madrid su primera gira por España, un recorrido que, por ahora, contempla presentaciones en once ciudades hasta el 15 de agosto.

La agencia de comunicación del grupo confirmó que el Tour España 2026 sumará nuevas fechas en las próximas semanas, ampliando así la agenda de conciertos.

Recorrido por toda España

Entre junio y agosto, Alexander Delgado y Randy Malcom llevarán su música a ciudades como Murcia, Granada, Úbeda, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera y Marbella.

El dúo es reconocido por temas como "Bailando", junto a Enrique Iglesias; "La Gozadera", en colaboración con Marc Anthony; y "Traidora".

Trayectoria internacional

A lo largo de su carrera, Gente de Zona ha acumulado seis Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, además de colaboraciones con artistas como Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives y Kylie Minogue, entre otros.

Comentarios