Escena

Billboard Women in Music 2026: Thalía será reconocida como 'Icon'

La industria musical se prepara para la ceremonia Billboard Women in Music 2026, donde la cantante mexicana Thalía será distinguida con el Icon Award

  • 25
  • Febrero
    2026

La industria musical se prepara para la ceremonia Billboard Women in Music 2026, donde la cantante mexicana Thalía será distinguida con el Icon Award, uno de los galardones más prestigiosos del evento.

El reconocimiento celebra más de tres décadas de carrera de la intérprete, así como su impacto global y su influencia en la cultura pop latina. Con este premio, Thalía se integra a una lista selecta de artistas cuya trayectoria ha trascendido generaciones y fronteras.

¿Qué es Billboard Women in Music?

Billboard Women in Music es una gala anual organizada por la revista Billboard que honra a las figuras femeninas más influyentes de la industria musical.

A diferencia de otras premiaciones centradas en ventas o votaciones masivas, este evento reconoce el impacto cultural, la innovación, la influencia en tendencias y el liderazgo dentro del negocio musical.

La edición 2026 se realizará el 29 de abril en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles, y será conducida por la actriz y cantante Keke Palmer.

Por qué Thalía recibe el Icon Award

El premio Ícono no se entrega por un éxito aislado, sino por una carrera que ha marcado época. En el caso de Thalía, se reconoce:

Su influencia en la expansión del pop latino a nivel internacional, también resalta mucho su capacidad de reinventarse en distintas etapas musicales.

Además del alto impacto cultural dentro y fuera del escenario, también resalta mucho su papel como referente femenina en la industria

Desde los años 90, la intérprete de “Amor a la Mexicana” se consolidó como una de las figuras más representativas del pop latino, manteniendo vigencia en distintas generaciones.

Las homenajeadas de 2026

La ceremonia reunirá a figuras consolidadas y nuevas voces. Entre las artistas premiadas destacan:

  • Teyana Taylor — Visionary Award
  • Kehlani — Impact Award
  • Laufey — Innovator Award
  • Mariah the Scientist — Rising Star
  • Zara Larsson — Breakthrough
  • Ella Langley — Powerhouse Award

 


