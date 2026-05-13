Universo de 'El Padrino' se extiende con nuevo libro en 2027

El universo de "El Padrino" se extenderá en 2027 con el lanzamiento de la novela "Connie".

Esta historia se centrará en la hija del mafioso Don Vito Corleone y se presenta, por primera vez, desde una perspectiva femenina. Autorizada por el patrimonio literario de Mario Puzo, estará a cargo de la escritora estadounidense de origen italiano Adriana Trigiani.

Se trata del sexto libro de la saga y el tercero aprobado por los responsables del legado de Puzo tras su muerte.

"Connie", que será editada por Random House, recoge la revista, estará centrada en el personaje interpretado en la trilogía cinematográfica por Talia Shire, hermana de Coppola.

La publicación llega en un contexto en el que los derechos del universo de "El Padrino" han estado históricamente en disputa entre el patrimonio de Mario Puzo, fallecido en Nueva York en 1999, y el estudio Paramount Pictures, responsable de la adaptación cinematográfica de 1972.

La trilogía cinematográfica constituye una de las franquicias más influyentes y exitosas de la historia del cine, con más de 400 millones de dólares recaudados en todo el mundo y nueve Premios Oscar, incluidos dos para Mario Puzo por mejor guion adaptado.

Trigiani (1969), autora conocida por novelas como "The Shoemaker's Wife" o "Lucia, Lucia", fue seleccionada tras publicar un ensayo en el que lamentaba la escasa atención prestada a los personajes femeninos de la familia Corleone.

Según el hijo del escritor, Anthony Puzo, la autora propuso una trama en la que las mujeres de la familia, tradicionalmente en segundo plano dentro de la saga, pasan a ocupar un papel central.

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