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Escena

Llega Inspector con gira 'Misión: Ska Tour' a Monterrey

El espectáculo contará con una producción de alto nivel, visuales y un diseño escénico pensado especialmente para esta celebración.

  • 24
  • Abril
    2026

Inspector celebrará tres décadas de trayectoria con una gira especial que llegará a Monterrey con un espectáculo de gran formato. La agrupación regiomontana confirmó su presentación el próximo 24 de octubre de 2026 en la Arena Monterrey, donde ofrecerá un show de aniversario como parte de su tour “Misión: Ska Tour”.

El concierto está programado para las 21:00 horas y forma parte de una serie de presentaciones que buscan conmemorar los 30 años de historia de la banda, considerada una de las más representativas del ska en México.

¿Qué ofrecerá el “Misión: Ska Tour” de Inspector?

La gira “Misión: Ska Tour” fue concebida como una experiencia inmersiva que recorrerá los grandes éxitos de Inspector, además de incluir temas de su material más reciente. El espectáculo contará con una producción de alto nivel, visuales y un diseño escénico pensado especialmente para esta celebración.

La banda, formada en 1995 en Monterrey, ha destacado por fusionar géneros como el ska, rockabilly y soul, consolidando un estilo propio que ha conectado con distintas generaciones.

Inspector celebra 30 años de historia musical

Desde sus inicios, Inspector se ha mantenido como un referente dentro del movimiento independiente en México. Su música ha acompañado a miles de seguidores, posicionándolos como uno de los máximos exponentes del ska nacional.

El tour no solo representa una serie de conciertos, sino una celebración de la identidad, comunidad y evolución musical que ha caracterizado a la agrupación a lo largo de tres décadas.

Venta de boletos para Arena Monterrey

Para el concierto en Monterrey, la venta de boletos se realizará en distintas etapas:

Preventa exclusiva con tarjetas de crédito Banco Azteca: 27, 28 y 29 de abril a partir de las 10:00 horas.

Venta general: jueves 30 de abril desde las 10:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Superboletos, así como en las taquillas de la Arena Monterrey.

Con esta presentación, Monterrey será sede de uno de los espectáculos más relevantes del ska en 2026, en una noche que reunirá a seguidores de distintas generaciones para celebrar la trayectoria de Inspector.


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