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Nuevo León

Regiomontanos acuden a la Presa de la Boca pese a lluvias

Además, los paseos en catamarán registraron buena afluencia, con visitantes que no dejaron pasar la oportunidad de recorrer las aguas pese a la lluvia

  • 12
  • Abril
    2026

Con paraguas en mano, decenas de personas acudieron este fin de semana a la Presa de la Boca, pese al cambio de clima y las lluvias registradas en la zona.

Las precipitaciones no cancelaron los planes de los regiomontanos, quienes aprovecharon el último día de vacaciones para disfrutar del ambiente y de los restaurantes del lugar.

Ambiente familiar en el malecón

El malecón lució con la presencia de familias y grupos de amigos que, a pesar del agua, recorrieron la zona y permanecieron en el sitio.

“Como en Semana Santa no pudimos salir, pues vinimos hoy un rato, nos gusta mucho, está muy a gusto”, comentó Luz.

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Aprovechan visitantes foráneos

También hubo quienes aprovecharon su visita a la ciudad para acudir al punto recreativo.

“Como mis hermanas son de Torreón, aprovechamos este último día para venir a visitar la presa, solo me traje mi chal y un paraguas”, explicó María Elena.

Paseos continúan pese al clima

Además, los paseos en catamarán registraron buena afluencia, con visitantes que no dejaron pasar la oportunidad de recorrer las aguas pese a la lluvia.

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