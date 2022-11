¿House of the Dragon plagió la escena de otra película?

La Casa del Dragón desde su estreno se volvió rápidamente en un fenómeno entre los fanáticos, pues a pesar de ser una precuela, demostró ser un producto con la misma calidad que su antecesor Game Of Thrones.



Es por esto que el final de la primer temporada dejaría boquiabiertos a quienes semana a semana siguieron las aventuras de Rhaenyra Targaryen y los conflictos dentro de su familia por alcanzar el Trono de Hierro.

Aun con la increíble producción, muchos torcerían la boca y arquearían la ceja al notar algo familiar durante la escena final de esta maravillosa serie de HBO Max.



¡Advertencia! A partir de aquí entramos en terreno de Spoilers, así que continúa bajo tu responsabilidad.



Durante los últimos momentos del capitulo 10 de la temporada, vemos a Aemond Targaryen seguir con su dragón Vhagar a Luke Targaryen y su dragón Arrax en una escena muy tensa, sobre un cielo oscurecido con una intensa lluvia y con ambos jinetes demostrando sus habilidades sobre las legendarias bestias.

Pero los mas observadores se percataron de algo y es que toda la secuencia ¡Es idéntica a la batalla final de Como Entrenar a tu Dragón!

How to Train Your Dragon: Did you notice these parallels in House of the Dragon? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/AocKQ7XC3P