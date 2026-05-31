Muere el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

La familia de Grupo Firme atraviesa un momento de profundo dolor luego de que Abraham Luna, una de las voces que acompaña a Eduin Caz en las presentaciones de la agrupación, confirmara el fallecimiento de su padre.

La noticia fue dada a conocer por el propio músico a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó reacciones de apoyo entre seguidores y figuras del regional mexicano.

Abraham Luna comparte emotiva despedida

Mediante sus historias de Instagram, Abraham Luna publicó una fotografía junto a su padre para comunicar la pérdida que enfrenta su familia.

En la publicación, el integrante de Grupo Firme expresó el dolor que le ha provocado la partida de su papá y manifestó su aceptación ante la situación.

“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios. Te amo viejo”.

El mensaje fue acompañado por múltiples muestras de solidaridad de parte de seguidores, amigos y compañeros del medio artístico.

Recibe apoyo de seguidores y colegas

Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales del cantante se llenaron de mensajes de condolencias y palabras de aliento para él y su familia.

Fanáticos de Grupo Firme expresaron su respaldo en este difícil momento, deseándole fortaleza para afrontar la pérdida de su padre.

Hasta ahora, Abraham Luna no ha revelado las causas del fallecimiento ni ha compartido información adicional sobre las circunstancias del deceso.

Mientras tanto, las muestras de cariño continúan llegando para el músico, quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal.

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