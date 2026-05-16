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Internacional

Muere rescatista militar en Maldivas durante búsqueda de turistas

Un sargento de la Fuerza de Defensa Nacional perdió la vida mientras intentaba recuperar los cuerpos de cuatro buzos italianos desaparecidos

  • 16
  • Mayo
    2026

Las labores para recuperar a cuatro turistas italianos desaparecidos en Maldivas sumaron este sábado una nueva tragedia, luego de que un miembro de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) muriera durante una inmersión de rescate en el atolón de Vaavu.

El sargento Mohamed Mahdhee falleció tras sufrir complicaciones mientras participaba en la búsqueda de los cuerpos de los visitantes, desaparecidos desde el jueves tras internarse en una cueva submarina cercana a la isla de Alimathà.

Según autoridades militares, los cuerpos de los cuatro italianos permanecen atrapados dentro de una caverna situada a unos 60 metros de profundidad, una zona que supera el límite habitual de entrenamiento de los equipos locales de rescate.

El general Mohamed Saleem explicó que la Guardia Costera maldiva está preparada para operaciones de hasta 50 metros, por lo que los diez metros adicionales representan un desafío crítico por la mayor presión física, los espacios extremadamente reducidos, la visibilidad mínima y el riesgo técnico elevado.

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Estas condiciones convierten la recuperación en una misión de altísimo peligro incluso para buzos experimentados.

Cinco turistas italianos desaparecieron durante inmersión

El accidente ocurrió el 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos exploraba cuevas submarinas en una popular zona de buceo de Alimathà.

Solo uno de los cuerpos ha sido recuperado hasta ahora, localizado en la entrada de la cueva.

Las otras cuatro víctimas, tres mujeres y un hombre, continúan atrapadas en el interior, mientras Italia ya los ha declarado oficialmente fallecidos.

La isla de Alimathà, ubicada en el atolón de Vaavu, es reconocida internacionalmente como destino para submarinistas por sus arrecifes, fauna marina y complejas formaciones subacuáticas.

Sin embargo, este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos extremos del buceo en cuevas profundas, una de las modalidades más peligrosas del mundo debido al limitado acceso a la superficie, los riesgo de desorientación, fallos de oxígeno, las corrientes impredecibles, dolor nacional y presión por concluir la recuperación.


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