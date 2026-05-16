John Travolta rompe en llanto en Cannes tras recibir Palma de Oro

El legendario actor John Travolta vivió una de las noches más emotivas de su carrera en el Festival de Cannes 2026, cuando recibió por sorpresa la Palma de Oro honorífica, el máximo reconocimiento del certamen a una trayectoria cinematográfica excepcional.

El homenaje ocurrió antes del estreno mundial de “Propeller One-Way Night Coach”, su primera película como director, una obra autobiográfica, basada en su libro infantil de 1997.

John Travolta emocionado por recibir la Palma de Oro honorífica en #Cannes2026 pic.twitter.com/cjQ3skoIKY — Marc Domènech @Cannes (@Dias_de_Cine) May 15, 2026

Visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas, Travolta reaccionó con incredulidad ante el inesperado reconocimiento.

“¡Sorpresa total! No puedo creerlo. Esto es lo último que esperaba… Esto va más allá del Óscar”, expresó el actor ante una ovación del público.

Durante su discurso, Travolta se dirigió al director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, agradeciendo no solo el premio, sino también la selección de su película para el prestigioso encuentro cinematográfico.

“Dijiste que esta sería una noche especial, pero no sabía que significaría esto”, comentó.

El actor reveló que meses atrás ya había llorado al enterarse de que su película había sido aceptada en Cannes.

“Cuando Thierry me dijo que no solo había sido aceptada, sino que estaba haciendo historia, lloré como un niño porque simplemente no podía creerlo”, confesó.

Su película más personal revive su infancia y amor por la aviación

“Propeller One-Way Night Coach” narra la historia de Jeff, un niño apasionado por los aviones, y su madre, quienes emprenden un viaje transformador hacia Hollywood durante la época dorada de la aviación.

Travolta describió el proyecto como “la película más personal” de toda su carrera, destacando que está profundamente inspirada en su familia, especialmente en su madre y su hermana mayor, Ellen.

“La razón de ser de esta película, y de hecho de mi existencia como artista, es gracias a ese grupo de personas”, dijo señalando a su familia presente en la sala.

La cinta también incluye la participación de su hija, Ella Bleu Travolta.

Aunque Cannes había anunciado previamente homenajes para Peter Jackson y Barbra Streisand en la apertura y clausura del festival, respectivamente, Travolta se sumó a la tradición de Palmas de Oro honoríficas sorpresa, como ocurrió en 2025 con Denzel Washington.

La relación del actor con Cannes se remonta a clásicos como “Pulp Fiction” (1994), ganadora de la Palma de Oro; “She’s So Lovely” (1997) y “Primary Colors” (1998).

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