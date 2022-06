Javier Blake 'divide' y vence

Blake alterna su faceta como vocalista de División Minúscula y su proyecto en solitario

Javier Blake, vocalista y líder de División Minúscula, tenía muchas cosas qué decir musicalmente, así que se dio la oportunidad y ahora parte su tiempo y energía tanto con el grupo que surgió en Matamoros, Tamaulipas, como con su proyecto de solista.

En los tiempos de lo extraño, su álbum debut en solitario, se ha convertido en su plataforma para abrir un abanico creativo más allá de las barreras del punk-pop, sin dejar de lado que le ha acarreado la atención del público y también más dividendos.

"Antes me quedaba con temas que yo sabía que no encajaban con el sonido de la banda y simplemente los almacenaba. Pero eso me empezó a pasar más seguido y tenía esta intención de experimentar con otro tipo de sonido sin dejar a División Minúscula", manifestó Blake en entrevista para El Horizonte.

Fue por ello que en 2019, el tamaulipeco comenzó por fin a grabar los tracks de lo que sería su primera producción musical como solista, que estrenó en abril de 2021, en el que el sonido es más ecléctico, con influencias de rock inglés de los noventas.

Desde entonces, Blake ha realizado múltiples presentaciones de su proyecto solista, reuniendo músicos versátiles, voces femeninas y demás colegas para retomar los escenarios. Respecto al ajetreo que pueda implicar el progreso de División Minúscula y también el de sus propias canciones, Blake sostiene que sería un "problema" que le gustaría tener.

"La verdad hasta el día de hoy lo he podido llevar bien. Son dos equipos distintos, eso hace posible mantener los proyectos muy aislados pero a la vez muy ordenados. Realmente la agenda se empieza a llenar pero no a complicar", reflexionó el cantante, quien visitará a los regios el 26 de agosto en un recinto de la ciudad.

La agenda de Blake podría llegar a su punto crítico este año, ya que dijo, se avecina nuevo álbum de División Minúscula, además de una gira conmemorativa del 25 aniversario de la banda. Asimismo, este 2022 planea volver a grabar como solista y también salir de tour.