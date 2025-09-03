Roger Waters menosprecia la música de Black Sabbath

En una reciente entrevista en video con The Independent Ink, el guitarrista y fundador de Pink Floyd, Roger Waters, fue cuestionado sobre el ‘Príncipe de las tinieblas’ y su respuesta provocó una fuerte polémica.

Waters se refirió primero al fallecimiento del cantante: “Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que Dios lo bendiga en el estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos”.

Sin embargo, lejos de mostrar admiración, lanzó críticas directas: “Aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con sus tonterías y ridiculeces. La música, no tengo idea. Me importa un carajo”.

El guitarrista también minimizó la importancia de la banda en la que Osbourne fue vocalista: “Black Sabbath me da igual, nunca me ha importado. No me interesa morder cabezas de pollos ni lo que sea que hagan”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron reacciones inmediatas entre músicos y fanáticos.

Una de las respuestas más contundentes vino de Jack Osbourne, hijo del fallecido cantante, quien expresó su molestia en redes sociales.

En un mensaje publicado en X, Jack escribió: “Roger Waters, jódete”, calificando al músico como “patético” y acusándolo de buscar atención con declaraciones polémicas. Además, reveló que su padre siempre había considerado a Waters “un idiota”. “Gracias por demostrarle que tenía razón”, concluyó.

Hey @rogerwaters fuck you. How pathetic and out of touch you’ve become. The only way you seem to get attention these days is by vomiting out bullshit in the press. My father always thought you were a cunt — thanks for proving him right. 🤡 #fuckrogerwaters — Jack Osbourne (@JackOsbourne) September 2, 2025

