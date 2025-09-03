Nuevo León reporta avance de la nueva División Ambiental

A poco más de un mes de su conformación, la nueva División Ambiental del Gobierno del Estado ha desplegado operativos y acciones permanentes para mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente en Nuevo León, informó el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.

Durante el espacio Nuevo León Informa, acompañado de la directora de la Agencia para la Calidad del Aire, Armandina Valdez Cavazos, Lozano destacó los resultados obtenidos por las distintas dependencias que integran esta división.

“Estas acciones firmes contra la impunidad ambiental seguirán para proteger la fauna y el entorno, y sobre todo la salud de las familias de Nuevo León”, subrayó el funcionario.

Resultados por dependencia

Fuerza Civil: en cuatro semanas detuvo a 27 personas por delitos ambientales, aseguró 12 vehículos y detectó 64 tiraderos clandestinos.

Simeprode: recolectó más de 35 mil kilos de basura, 9 mil kilos de llantas, 23 mil de reciclables y capacitó a 227 personas en manejo de residuos.

Procuraduría Estatal de Medio Ambiente: realizó 82 inspecciones, 39 suspensiones, presentó 39 querellas y aseguró 174 animales.

Instituto de Movilidad: aplicó 193 infracciones por contaminación, retiró 18 vehículos y recogió más de 166 unidades de la vía pública.

Protección Civil: atendió 60 incendios, 13 rescates de animales, ocho revisiones de riesgo y 19 supervisiones en áreas naturales.

Parques y Vida Silvestre: rescató 218 ejemplares de flora y fauna y decomisó 37 especies por tráfico ilegal.

Fideurb: llevó a cabo 176 jornadas de limpieza, recolectando 517 toneladas de basura y recuperando más de 413 mil m² de espacios públicos.

Agua y Drenaje: clausuró siete tomas de descargas contaminantes y atendió 9,205 taponamientos.

Agencia de Calidad del Aire: mantiene 15 unidades de monitoreo y dos móviles, además de asesorar a empresas y negocios en reducción de emisiones.

Agencia Estatal de Energía Renovables: continúa con el programa de financiamiento cero para Pymes interesadas en paneles solares.

Operativos y jornadas ciudadanas

Entre las acciones recientes, Lozano resaltó el megaoperativo en El Ranchito, Guadalupe, donde más de 100 elementos intervinieron un sitio de disposición ilegal de residuos y erradicaron prácticas de maltrato animal.

También destacó el programa de limpieza del Río Santa Catarina dentro de “Leones en Acción”, donde en agosto se recolectaron 17.5 toneladas de residuos, 295 kilos de llantas y se sumaron más de 3,200 horas de voluntariado.

Rumbo a la COP 30

El secretario anunció el inicio de las jornadas de trabajo hacia la COP 30, con ocho sesiones entre septiembre y octubre, cerrando el 24 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático.

Por su parte, Armandina Valdez Cavazos adelantó que durante el resto de la semana se espera buena calidad del aire, con temperaturas mínimas de 22 a 24 grados y máximas de 33 a 36, además de pronóstico de lluvias para el fin de semana.

