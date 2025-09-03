México y EUA sellan acuerdo de seguridad fronteriza

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este miércoles un encuentro en Palacio Nacional que concluyó con la firma de un nuevo programa bilateral de seguridad.

El acuerdo busca desmantelar cárteles de la droga, frenar la migración irregular y reforzar la frontera compartida.

Principios de cooperación

En un comunicado conjunto, ambos gobiernos subrayaron que la cooperación se sustentará en la reciprocidad, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la confianza mutua.

El objetivo central es combatir al crimen organizado transnacional mediante la coordinación entre instituciones de seguridad, fuerzas del orden y autoridades judiciales de los dos países.

Acciones inmediatas y grupo de seguimiento

México y EUA acordaron medidas concretas como:

Detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas

Combatir el flujo ilegal de armas hacia México

Eliminar túneles fronterizos clandestinos

Abordar flujos financieros ilícitos y el robo de combustible

Incrementar inspecciones, investigaciones y procesos judiciales

Para garantizar su cumplimiento, se creará un grupo de implementación de alto nivel, que se reunirá periódicamente a fin de evaluar los avances y coordinar nuevas acciones.

Compromiso en salud pública

El acuerdo también incluye la prevención del abuso de opioides y otras sustancias, mediante campañas conjuntas de salud pública, como parte de una estrategia integral de seguridad y bienestar.

Otros temas en la mesa

Aunque la seguridad fue el eje central, Sheinbaum planteó otras preocupaciones a Rubio, como la situación de los migrantes mexicanos en EUA el cierre de la frontera al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador, y las implicaciones comerciales de las nuevas políticas arancelarias estadounidenses.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, estuvo acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, el titular de Seguridad Omar García Harfuch, el jefe de la Unidad para América del Norte Roberto Velasco y el director del INM Sergio Salomón.

