NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia

Esta semana, Nuevo León apostará con fuerza al carpool como estrategia para reducir el tráfico ante el regreso a clases de 1 millón 049,573 alumnos.

Mientras las autoridades estatales ultiman detalles para su implementación, San Pedro arrancará con un programa piloto previamente probado en colegios del municipio.

La estrategia —revelada con anterioridad por El Horizonte— pretende aliviar el tráfico en las arterias cruciales de la urbe regia y reducir tiempos de traslado.

El carpool se implementará principalmente en los colegios particulares, donde diariamente padres de familia trasladan a 166,638 estudiantes en zonas como Carretera Nacional, Cumbres, Monterrey, San Pedro, San Nicolás y Guadalupe.

Para darle “guerra” al estrangulamiento vehicular que ocasionan las actividades escolares del nivel básico, cuyo ciclo 2025-2026 arranca este lunes, el municipio de San Pedro aplica una medida ya conocida, pero corregida y aumentada: el carpool, ahora con más ocupantes.

En ese municipio, además del adulto que conduzca, ya no deberán ser solo dos alumnos, sino mínimo tres los que viajen en un vehículo para poder acceder a la fila de entrada de los colegios y dejarlos en la puerta.

En tanto, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana estatal también impulsa el carpool en por lo menos 150 colegios de toda la zona metropolitana, aunque no de manera sistematizada como en San Pedro, sino mediante apps que los padres utilizarán para compartir el traslado de sus hijos.

El gobierno de San Pedro estima que con la estrategia de carro compartido el tráfico en torno a corredores viales donde hay colegios se reduce 25%, mientras que el estado señala que la disminución puede llegar al 30%.

En el caso sampetrino, Gabriel Ponce, director de Movilidad del municipio, detalló a El Horizonte que para tener derecho a formarse en el carril exclusivo durante la media hora o 45 minutos previos al inicio de clases, se incrementó a tres la cantidad mínima de niños que deben viajar en un vehículo.

Si solo van uno o dos niños, el coche tendrá que estacionarse lejos de la entrada o, de plano, llegar caminando.

Esta medida, dijo, ayudará a disminuir el caos vial que se forma en el municipio por la entrada de los estudiantes.

“El carpool lo aplicamos más que nada en el turno matutino, entre 7:00 y 8:00 de la mañana, cuando entran los niños; los 22 colegios más grandes de San Pedro ya están inscritos, ya tuvimos reuniones con ellos, están de acuerdo en colaborar con el proyecto y van a hacer carpool los papás con los niños”.

“Para considerarlo carpool tiene que ser de tres niños en adelante, porque el ciclo escolar pasado fue de dos niños. Nos fue bien, pero sabemos que podemos lograr mejores resultados; ya lo vimos con los directores y están de acuerdo en que la nueva implementación sea con mínimo tres alumnos”, indicó Ponce.

Los 22 colegios que participan son siete más que en el ciclo escolar pasado, dijo el funcionario.

Explicó que actualmente hay padres originarios de San Pedro que no pueden o no quieren participar en el carpool, pero son “una minoría”, mientras que la mayoría prefiere estacionarse cerca de la escuela y caminar.

Sin embargo, para aquellos padres que provienen de municipios alejados o que, por condiciones de salud, no puedan compartir vehículo, también se contemplan beneficios.

El carpool se aplica únicamente en el turno matutino, ya que en el vespertino los alumnos suelen tener actividades extracurriculares, lo que complica la coordinación entre los padres de familia.

El secretario general del municipio, Luis Susarrey, recordó que este esquema nació en 2017 y, como ha dado buenos resultados, se ha ido perfeccionando.

De hecho, el municipio reconoció recientemente a colegios como Himalaya, Euroamerican Campestre, Brillamont y San Roberto por su constancia en el plan.

Estado usará apps

El gobierno de Nuevo León ve en el carpool una solución para reducir hasta 30% el tráfico en zonas escolares de la entidad, así como para impulsar la implementación de carriles de alta ocupación.

Tanto la Secretaría de Movilidad, a cargo de Hernán Villarreal, como la de Educación, encabezada por Juan Paura, han mantenido conversaciones con 150 colegios privados de San Nicolás, Guadalupe y de las zonas sur y poniente de Monterrey, con el objetivo de abarcar más territorio con esta medida de autocompartido.

La estrategia de carpool se planteó luego de que un análisis estatal revelara que 94% de los alumnos que asisten a colegios privados lo hacen en traslados individuales.

El estado se está apoyando en tecnologías que podrían facilitar la organización y práctica del carpool.

Una de estas es “Puul”, desarrollada por emprendedores locales y ya utilizada por alrededor de 15,000 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), según fuentes cercanas a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.

“Lleva ya tiempo funcionando, es una plataforma abierta para hacer carpool y, por ejemplo, en la universidad tiene mucha gente. Entonces ya es un caso probado, sobre todo en el campus de Ciudad Universitaria“.

“Tienen cerca de 15,000 registrados y hacen más de 15,000 viajes diarios, con estudiantes compartiendo auto”, reveló la fuente.

Las instituciones educativas con las que ha habido acercamientos por parte del gobierno se ubican en San Nicolás, Guadalupe, las zonas sur y poniente de Monterrey, así como en San Pedro, con el objetivo de ampliar la cobertura de esta medida de autocompartido.

