‘Juego de Tronos’ llegará al cine con 'La conquista de Aegon'

El universo de Juego de Tronos dará el salto a la pantalla grande con su primera película oficial, que llevará por título provisional “Juego de Tronos: La conquista de Aegon”, según se anunció durante la presentación de Warner Bros. en la CinemaCon de Las Vegas.

Aunque el nombre aún podría modificarse en los próximos meses, el proyecto ya forma parte de la estrategia del estudio para estrenos a partir de 2027.

El origen del Trono de Hierro

La historia estará centrada en Aegon I Targaryen, conocido como “El Conquistador”, figura clave en el universo creado por George R. R. Martin en la saga literaria Canción de Hielo y Fuego.

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El relato adapta los acontecimientos descritos en el libro Fuego y Sangre, donde se narra cómo Aegon unificó los Siete Reinos de Poniente con ayuda de sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys, y sus temibles dragones.

Entre los momentos más emblemáticos se encuentran la quema de Harrenhal, la Batalla del Campo de Fuego y la creación del Trono de Hierro a partir de las espadas de sus enemigos derrotados.

El guion estará a cargo de Beau Willimon, reconocido por su trabajo en House of Cards y Andor, lo que apunta a una narrativa política y épica de gran escala.

De acuerdo con reportes, la cinta busca convertirse en un evento cinematográfico con grandes batallas, dragones y un enfoque más directo y lineal que otras historias del universo.

Expansión del universo de Poniente

El proyecto forma parte de la expansión de la franquicia que HBO ha desarrollado en los últimos años, incluyendo la precuela La Casa del Dragón, cuya tercera temporada llegará próximamente, así como Un Caballero de los Siete Reinos, ya confirmada con una segunda entrega.

Actualmente, “La conquista de Aegon” se encuentra en fase de desarrollo, con el guion en proceso y sin fecha oficial de rodaje ni elenco confirmado.

La película abordará uno de los episodios más importantes del universo de Poniente, narrará el nacimiento de la dinastía Targaryen y el inicio de un reinado que marcaría generaciones.

Con dragones como armas de destrucción masiva, conflictos políticos y batallas a gran escala, el proyecto promete explorar el origen de todo lo que dio vida a “Juego de Tronos”, ahora con la ambición de conquistar también la taquilla mundial.

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