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Tamaulipas

Advierten riesgos en iniciativa para frenar narcocandidaturas

Ul juez de distrito retirado dijo que la propuesta plantea establecer mecanismos más estrictos de control para quienes aspiren a un cargo de elección popular

  • 28
  • Mayo
    2026

El juez de distrito en retiro, Faustino Gutiérrez Pérez, analizó la propuesta de iniciativa federal que busca impedir que personas con presuntos vínculos con el crimen organizado accedan a cargos públicos, en medio de un contexto marcado por la preocupación sobre la infiltración delictiva en procesos electorales.

Durante su intervención, el exjuzgador explicó que esta iniciativa surge como respuesta a un problema persistente en el país: la posible incidencia del crimen organizado en la vida política y gubernamental, lo que ha generado desconfianza en las instituciones y en los procesos democráticos.

La propuesta plantea establecer mecanismos más estrictos de control para quienes aspiren a un cargo de elección popular. Entre las medidas contempladas se encuentran la revisión de antecedentes financieros, judiciales y posibles vínculos con grupos delictivos, con el objetivo de cerrar el paso a perfiles que representen un riesgo para la función pública.

No obstante, Gutiérrez Pérez advirtió que, aunque la intención es fortalecer la integridad del sistema político, también existen desafíos importantes en su aplicación. Señaló que cualquier mecanismo de revisión deberá respetar principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos políticos de los aspirantes.

Asimismo, destacó que uno de los principales retos será definir con claridad los criterios y las autoridades encargadas de realizar dichas evaluaciones, evitando que se conviertan en herramientas de uso político o discrecional.

Finalmente, subrayó la necesidad de construir un equilibrio entre la prevención de la infiltración criminal y la protección de los derechos constitucionales, para garantizar que la iniciativa contribuya realmente al fortalecimiento democrático sin vulnerar el Estado de derecho.


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