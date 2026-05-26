Reactivan caso contra exdirectivo de AHMSA por robo de estaño

El proceso judicial contra Luis Zamudio Miechielsen, ex director general de Altos Hornos de México (AHMSA), volvió a activarse luego de que un juzgado federal revocó el auto de no vinculación a proceso que lo favorecía en el caso relacionado con la desaparición de más de nueve toneladas de estaño valuadas en cerca de 10 millones de pesos.

La resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito del Octavo Circuito federal, aunque el Tribunal Tercero Distrital con sede en Monclova aún no recibía formalmente la notificación al cierre de este lunes. Sin embargo, autoridades judiciales confirmaron que el litigio continúa abierto y todavía puede escalar a nuevas instancias federales mediante recursos de revisión y amparos.

El caso se originó tras una denuncia presentada por Grupo Financiero Afirme contra Luis Zamudio Miechielsen por la desaparición de 9.415 toneladas de estaño que se encontraban almacenadas dentro de instalaciones de AHMSA. De acuerdo con antecedentes judiciales y publicaciones periodísticas, el material tenía un valor estimado entre 9.6 y 10 millones de pesos.

El magistrado Ricardo López Campos, titular del Tercer Tribunal Distrital con residencia en Monclova, explicó que el expediente aún no concluye debido a que las partes involucradas mantienen la posibilidad de impugnar resoluciones ante tribunales colegiados federales.

“El proceso todavía no termina porque existen recursos legales pendientes y serán otras instancias las que definan finalmente el asunto”, señaló el funcionario judicial al referirse al caso que involucra al ex directivo de la siderúrgica.

Caso ocurre mientras AHMSA enfrenta quiebra y subasta judicial

El litigio penal se desarrolla en medio de la crisis financiera y jurídica de Altos Hornos de México, empresa que actualmente se encuentra formalmente en quiebra y en etapa previa a su proceso de subasta en segunda almoneda como parte del concurso mercantil que enfrenta la acerera.

Dentro de ese contexto, el magistrado Ricardo López Campos explicó que anteriormente resolvió no sujetar a proceso penal a Zamudio Miechielsen al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la comisión del delito imputado.

Indicó que la responsabilidad atribuida al ex directivo derivaba de un contrato mercantil relacionado con almacenamiento y resguardo de mercancías celebrado entre AHMSA y Almacenadora Afirme, por lo que sostuvo que el conflicto debía atenderse principalmente por la vía mercantil.

López Campos afirmó que Luis Zamudio actuaba como representante de la empresa bajo la figura de “bodeguero habilitado” y no a título personal, por lo que consideró que el reclamo económico debía incorporarse al concurso mercantil y proceso de quiebra que atraviesa actualmente la siderúrgica.

Asimismo, explicó que la Ley Nacional de Almacenes de Depósito contempla mecanismos mercantiles para reclamar daños relacionados con mercancías almacenadas, sin necesidad de configurar automáticamente un delito penal.

Continúan apelaciones y recursos judiciales

El magistrado señaló que las resoluciones emitidas tanto por jueces de primera instancia como por tribunales federales pueden modificarse conforme avanzan los recursos legales promovidos por las partes involucradas.

Añadió que será finalmente un tribunal colegiado federal el que determine en definitiva si Luis Zamudio Miechielsen enfrenta o no proceso penal por el presunto abuso de confianza derivado de la desaparición del estaño.

El expediente ha generado atención pública desde octubre de 2025, cuando Grupo Afirme promovió acciones legales tras detectarse la desaparición del metal almacenado dentro de AHMSA. Investigaciones y versiones difundidas entonces señalaban que la extracción del material habría requerido maniobras especializadas debido al volumen y peso del cargamento.

Por su parte, la defensa del ex directivo y representantes de la propia siderúrgica sostuvieron desde el inicio que el robo había sido denunciado previamente y que no existían pruebas directas para atribuir responsabilidad penal a Zamudio Miechielsen.

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