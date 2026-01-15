Podcast
Escena

Julio Iglesias responde a las acusaciones de abuso sexual

El cantante rechazó las denuncias presentadas por extrabajadoras, aseguró que son falsas y afirmó que tiene fuerzas para defenderse

  • 15
  • Enero
    2026

El cantante español, Julio Iglesias, quien se encontraba en medio de la polémica debido a que el pasado 5 de enero, dos extrabajadoras de sus residencias en el Caribe presentaran una denuncia por abuso sexual, y este jueves, se pronunció al respecto.

Mediant sus redes sociales, el cantante lanzó un comunicado en donde negaba cualquier abuso, coacción o falta de respeto a cualquier mujer, además de asegurar que las acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza".

En su mensaje también mencionó que le "quedan fuerzas" para defenderse ante estas acusaciones.

Por último, "El Latin Lover" agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos días, los cuales han generado en él "mucho consuelo".

Información en desarrollo...


Comentarios

