Escena

Elenco de Iron Man... ¿Estará en los Premios Oscar 2026?

Se sumarían al grupo anunciado previamente, integrado por los ganadores del año pasado a mejor actor, Adrien Brody y Mikey Madison

  • 07
  • Marzo
    2026

Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. tienen previsto ser presentadores en los Premios Oscar del próximo 15 de marzo.

Los productores ejecutivos del programa revelaron el jueves una nueva tanda de presentadores, incluidos Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Paul Mescal.

Se suman al grupo anunciado previamente, integrado por los ganadores del año pasado a mejor actor, Adrien Brody y Mikey Madison, y los ganadores a mejor actor de reparto, Kieran Culkin y Zoe Saldaña.

premios-oscar.jpg

Tras conducir con éxito la 97ª edición de los Oscar, Conan O'Brien regresa como anfitrión por segundo año.

Su vuelta al escenario de los Oscar se anunció hace casi un año. En un comunicado el pasado marzo, afirmó:

“La única razón por la que presentaré los Oscar el próximo año es que quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso”.

Durante meses, “One Battle After Another” ha sido la clara favorita a mejor película y mejor dirección, pero en la última semana parece que podría tratarse de una contienda más reñida en un duelo con “Sinners”, que es la película con más nominaciones este año.

sinners gemelos como se llama michael b jordan.jpg

La ceremonia incluirá interpretaciones en vivo de las nominadas a mejor canción “Golden”, de “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), y “I Lied to You”, de “Sinners”.

Javier Bardem y Chris Evans serán presentadores en los Óscar

Javier BardemChris EvansChase Infiniti y Demi Moore se sumaron a la lista de presentadores de la 98 edición de los Premios Óscar, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

0d2ab54801f38b05eaa09fd13ef0942c0cf6b1f3.jpg

Kumail Nanjiani y Maya Rudolph completan el nuevo grupo de artistas confirmados para la ceremonia, la cual será producida por Raj Kapoor y Katy Mullan.

Aquí te presentamos la nota completa: Javier Bardem y Chris Evans serán presentadores en los Óscar

 

 


Comentarios

Etiquetas:
