Deportes

‘Del otro lado del mundo’… ¡ya conocen el derbi regio!

Con la llegada del serbio Uros Durdevic, ya son nueve los futbolistas del Monterrey, no nacidos en América, que disputan la guerra civil de la Sultana del Norte

  • 07
  • Marzo
    2026

El Clásico Regio entre Tigres y Rayados es conocido a nivel local, nacional, internacional… ¡y hasta del otro lado del mundo!

Y es que nueve jugadores extranjeros del Monterrey, no nacidos en America, pueden presumir haber jugado alguna edición de la guerra civil de la Sultana del Norte.

Con la llegada de Uros Durdevic, de serbia, crece la lista de elementos de La Pandilla, no americanos, que habrán protagonizado el derbi nuevoleonés.

El español Sergio Canales fue el séptimo jugador no americano de Rayados en jugar un Clásico Regio dentro de México, mientras que Óliver Torres fue el octavo.

Canales jugó y anotó un gol de penal en la edición 132 del Clásico Regiomontano en Leagues Cup 2023; el partido se jugó en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.

Antes de él, han disputado el Clásico Regio para Rayados el portugués Eusébio Ferreira, el yugoslavo Zoran Djuric, el sierraleonés Abdul Thompson, el español Francisco Aguilera, el neerlandés Vincent Janssen y el marfileño Aké Loba.

Janssen fue el único que participó en tres ediciones, mientras que Djuric, Aguilera y Loba sumaron minutos en dos Clásicos Regios.

Eusébio y Thompson sólo jugaron un Clásico Regio, sin embargo, no tuvieron la fortuna de ganarle a Tigres.

Entérate

Ellos son los futbolistas no nacidos en América y que han jugado o jugarán con Rayados ante Tigres en el Clásico Regio:

JUGADOR                                   PAÍS 
1.- Eusebio Ferreira Silva        Portugal
2.- Zoran Djuric                       Yugoslavia
3.- Abdul Thompson               Sierra Leona
4.- Francisco Aguilera            España
5.- Vincent Jansen                  Países Bajos
6.- Aké Loba                           Costa de Marfil
7.- Sergio Canales                   España
8.- Óliver Torres                     España
9.- Uros Durdevic                   Serbia


Comentarios

