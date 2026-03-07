‘Del otro lado del mundo’… ¡ya conocen el derbi regio!

El Clásico Regio entre Tigres y Rayados es conocido a nivel local, nacional, internacional… ¡y hasta del otro lado del mundo!

Y es que nueve jugadores extranjeros del Monterrey, no nacidos en America, pueden presumir haber jugado alguna edición de la guerra civil de la Sultana del Norte.

Con la llegada de Uros Durdevic, de serbia, crece la lista de elementos de La Pandilla, no americanos, que habrán protagonizado el derbi nuevoleonés.

El español Sergio Canales fue el séptimo jugador no americano de Rayados en jugar un Clásico Regio dentro de México, mientras que Óliver Torres fue el octavo.

Canales jugó y anotó un gol de penal en la edición 132 del Clásico Regiomontano en Leagues Cup 2023; el partido se jugó en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.

Antes de él, han disputado el Clásico Regio para Rayados el portugués Eusébio Ferreira, el yugoslavo Zoran Djuric, el sierraleonés Abdul Thompson, el español Francisco Aguilera, el neerlandés Vincent Janssen y el marfileño Aké Loba.

Janssen fue el único que participó en tres ediciones, mientras que Djuric, Aguilera y Loba sumaron minutos en dos Clásicos Regios.

Eusébio y Thompson sólo jugaron un Clásico Regio, sin embargo, no tuvieron la fortuna de ganarle a Tigres.

Entérate

Ellos son los futbolistas no nacidos en América y que han jugado o jugarán con Rayados ante Tigres en el Clásico Regio:

JUGADOR PAÍS

1.- Eusebio Ferreira Silva Portugal

2.- Zoran Djuric Yugoslavia

3.- Abdul Thompson Sierra Leona

4.- Francisco Aguilera España

5.- Vincent Jansen Países Bajos

6.- Aké Loba Costa de Marfil

7.- Sergio Canales España

8.- Óliver Torres España

9.- Uros Durdevic Serbia

