Karol G será reconocida en los AMA con premio histórico

La cantante colombiana Karol G sumará un nuevo hito a su carrera internacional al ser reconocida con el Premio a la Excelencia como Artista Internacional durante la edición 2026 de los American Music Awards (AMA), que se celebrará el próximo 25 de mayo en Las Vegas, Nevada.

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🎤 The first woman ever to debut a Spanish-language album at No. 1 on the Billboard 200@karolg will be honored with the International Artist of Excellence Award and perform LIVE at the 2026 #AMAs 🇨🇴 🏆



Tune in Monday, May… pic.twitter.com/vkeKpuCuEx — American Music Awards (@AMAs) May 13, 2026

Los productores de la ceremonia confirmaron este miércoles que la artista, además de recibir el galardón, también formará parte del espectáculo musical de la noche con una presentación en vivo, consolidando así su posición como una de las figuras latinas más influyentes del panorama global.

Un reconocimiento reservado para leyendas

De acuerdo con Billboard, este premio no se otorgaba desde 2009, cuando fue entregado a Whitney Houston, lo que convierte a Karol G en la primera artista en casi dos décadas en recibir esta distinción.

En un comunicado, los organizadores destacaron que la intérprete de éxitos globales ha “redefinido lo que significa ser una artista internacional”, resaltando su autenticidad, sus logros pioneros y su capacidad para conectar con millones de seguidores alrededor del mundo.

Con este reconocimiento, la colombiana entra en una lista de homenajeados históricos que incluye nombres como Michael Jackson, Beyoncé, Aerosmith, Bee Gees, Led Zeppelin y Rod Stewart.

El premio llega en medio de una etapa especialmente exitosa para la cantante nacida en Medellín. En abril pasado, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del Festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Además, recientemente amplió su gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour” de 39 a 63 fechas, luego de una demanda masiva que logró vender dos millones de boletos en solo cuatro días entre América y Europa.

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