Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_13_T141028_439_488f3ad081
Escena

Karol G será reconocida en los AMA con premio histórico

La colombiana recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional y actuará en la gala del 25 de mayo en Las Vegas

  • 13
  • Mayo
    2026

La cantante colombiana Karol G sumará un nuevo hito a su carrera internacional al ser reconocida con el Premio a la Excelencia como Artista Internacional durante la edición 2026 de los American Music Awards (AMA), que se celebrará el próximo 25 de mayo en Las Vegas, Nevada.

Los productores de la ceremonia confirmaron este miércoles que la artista, además de recibir el galardón, también formará parte del espectáculo musical de la noche con una presentación en vivo, consolidando así su posición como una de las figuras latinas más influyentes del panorama global.

Un reconocimiento reservado para leyendas

De acuerdo con Billboard, este premio no se otorgaba desde 2009, cuando fue entregado a Whitney Houston, lo que convierte a Karol G en la primera artista en casi dos décadas en recibir esta distinción.

En un comunicado, los organizadores destacaron que la intérprete de éxitos globales ha “redefinido lo que significa ser una artista internacional”, resaltando su autenticidad, sus logros pioneros y su capacidad para conectar con millones de seguidores alrededor del mundo.

Con este reconocimiento, la colombiana entra en una lista de homenajeados históricos que incluye nombres como Michael Jackson, Beyoncé, Aerosmith, Bee Gees, Led Zeppelin y Rod Stewart.

El premio llega en medio de una etapa especialmente exitosa para la cantante nacida en Medellín. En abril pasado, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del Festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Además, recientemente amplió su gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour” de 39 a 63 fechas, luego de una demanda masiva que logró vender dos millones de boletos en solo cuatro días entre América y Europa.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

shakira_ofrece_vibrante_concierto_en_su_regreso_a_merida_yucatan_22133a98_719d_493a_be29_e7d117d91873_mediarawimage_true_7a1c12a06a
Shakira suma cinco nuevas fechas en EUA por alta demanda
EH_DOS_FOTOS_2026_05_04_T115901_520_8c2ac3f4cf
Karol G expande su Tropitour global tras éxito en ventas
karol_g_2fabc88a5e
¡Profeta en su tierra! Agota Karol G tres shows en Bogotá
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_c321134e80
Tamaulipas regulariza 95% de operadores de plataformas digitales
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_24_51_PM_19712ee499
Concluyen diálogos técnicos rumbo a revisión del T-MEC
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_43_08_PM_7fc910eac2
Retoman este viernes audiencia de José Lobatón tras diferimiento
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
publicidad
×