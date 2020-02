Karol Sevilla está de vuelta con una canción romántica

Después de tener deseosos a todos sus seguidores por nueva música, Karol Sevilla está lista para compartir nuevos temas y por ello, muy pronto estrenará Vuélveme a Mirar Así, melodía que por el momento no tiene una fecha exacta de lanzamiento. ´´Según esto sale el 14 de febrero, pero no sabemos muy bien´´, expresó la joven de 20 años.

´´Por primera vez se me va a ver cantar una canción romántica y siento que tiene mucho el tema de cuando no te sientes con la confianza suficiente de gustarle a alguien, cuando te sientes menos, no te sientes linda, ni tienes confianza en ti misma y creo que muchos de los jóvenes han pasado por eso´´, indicó la artista que protagonizó la serie de Disney Channel, Soy Luna.

Sevilla incluso señaló que ella misma se siente identificada con el que será su nuevo sencillo. ´´Yo también he pasado por eso de no tener confianza, entonces es una canción que siento que le va a llegar mucho a la gente y más a esta edad, que están pasando por eso´´, declaró la cantante, quien ve esto como una bienvenida a su carrera de solista.

Karol reveló que en esta nueva etapa quiere realizar muchas colaboraciones y entre los artistas con los que desea trabajar se encuentra Emilio Osorio, con quien ha coincidido en varios eventos. ´´El tema es cantar, pasarlo bien, divertirnos y sobre todo si lo haces con un colega eso es maravilloso porque se goza mucho más, sí me gustaría, hay que decirle a Emilio que se ponga ya las pilas´´, comentó.

Con respecto a su faceta como actriz, la artista compartió que está valorando algunas ofertas. ´´Está por confirmarse que es lo que voy a hacer, hay dos propuestas increíbles, donde se me va a ver mucho más grande, son retos muy importantes y sobre todo para estas dos plataformas digitales que son muy importantes en la industria´´, aseveró.