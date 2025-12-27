Podcast
Tamaulipas

Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos

Un autobús de pasajeros se impactó contra un tráiler en la carretera Zaragoza–Victoria, en Güémez, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia

  • 27
  • Diciembre
    2025

Un trágico accidente vial se registró durante la madrugada de este sábado en la carretera federal Zaragoza–Victoria, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez, Tamaulipas, donde un autobús de pasajeros de la línea Futura se impactó por alcance contra un tráiler que transportaba semillas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando el autobús, número económico 9306, que viajaba de Nuevo Laredo a Poza Rica, Veracruz, no logró detener su marcha y chocó contra la parte trasera del vehículo de carga, el cual presuntamente se encontraba detenido o con una avería en la vía.

El saldo confirmado es de dos personas fallecidas en el lugar y 35 pasajeros lesionados, varios de ellos con heridas de gravedad, entre ellas fracturas y personas prensadas que requirieron rescate especializado.

Rescate complejo y cierre de la carretera

La fuerza del impacto provocó severos daños en la parte frontal del autobús, dejando atrapados a varios pasajeros.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Unidad Urbana de Rescate trabajaron durante varias horas para liberar a los heridos.

fc.JPG

Debido a que las puertas de la unidad quedaron inutilizadas, los rescatistas tuvieron que utilizar escaleras y evacuar a algunos pasajeros por las ventanas.

Cuatro personas fueron reportadas como prensadas y requirieron maniobras especializadas para ser liberadas.

La carretera fue cerrada temporalmente en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de las unidades siniestradas, informó Capufe. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y desviaron el tránsito para evitar mayores riesgos.

Investigación en curso

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, donde varios permanecen bajo observación médica.

Hasta el momento, las autoridades no han actualizado el estado de salud de los lesionados más graves.

fvcre.JPG

La Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Entre las líneas de investigación se analizan factores como exceso de velocidad, condiciones de visibilidad, estado mecánico de las unidades y la posible falta de distancia de seguridad.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente en este tramo de la carretera Zaragoza-Victoria, considerado de alto riesgo, sobre todo durante la noche y madrugada debido al tránsito constante de vehículos pesados y la falta de iluminación en algunos puntos.


Comentarios

