Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca

El descarrilamiento del tren Transístmico registrado la mañana de este domingo en Oaxaca dejó un saldo de al menos 20 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a clínicas y hospitales de los municipios de Juchitán y Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, informaron autoridades estatales.

Atención a personas lesionadas

Manuel Maza Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, detalló que los heridos fueron atendidos de manera inmediata conforme a los protocolos de emergencia y canalizados para su valoración médica en distintos centros de salud de la zona.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó la instalación de un módulo operativo de atención a la emergencia, con el objetivo de responder de forma oportuna al incidente y salvaguardar la integridad de la población afectada.

La secretaria de la Marina informó que se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval.

Asimismo, aseguraron que se encuentra en desarrollo las maniobras de rescate en coordinacion con autoridades de las tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

"Se mantiene coordinaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea", afirmó.

FGR abre investigación

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del tren que forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

A través de su cuenta de X, la fiscal señaló que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trabajan en coordinación con autoridades federales y estatales para realizar las indagatorias correspondientes.

Sheinbaum informa que ya se atiende

Tras confirmarse el incidente en el municipio de Asunción Ixtaltepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se mantiene atenta a las acciones encabezadas por la Secretaría de Marina para brindar apoyo a los usuarios afectados.

Indicó que en el operativo participan también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, expresó la mandataria en redes sociales.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

Detalles del descarrilamiento

Por la mañana, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que el descarrilamiento de la máquina principal ocurrió a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z. En el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

Las autoridades federales y estatales indicaron que continuarán informando conforme se obtengan más datos sobre las causas del accidente.

