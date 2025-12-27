Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9_Hd_i_KWMA_Ab7dc_3d329155d0
Deportes

José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM

El lanzador mexicano José Urquidy se unió a los Leones del Escogido para la postemporada de LIDOM y debutará en el Round Robin

  • 27
  • Diciembre
    2025

Los Leones del Escogido anunciaron la incorporación del lanzador mexicano José Urquidy como refuerzo para la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), a partir del inicio del Round Robin, que comenzó este sábado 27 de diciembre.

El anuncio oficial se realizó el viernes 26 de diciembre, un día antes del arranque de las semifinales, instancia en la que los Leones buscan defender el campeonato obtenido la temporada pasada.

Refuerzo clave para la rotación

Urquidy, de 30 años, se integrará a la rotación abridora del conjunto escarlata. Llega en gran forma tras una destacada actuación con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, donde registró marca de 3-1, efectividad de 1.09, WHIP de 0.84 y 35 ponches en 33 entradas lanzadas.

G9CMfy0X0AA9wfw.jfif

El gerente general del Escogido, Carlos Peña, resaltó la experiencia del pitcher mexicano en escenarios de alta presión.

“Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del Round Robin”, señaló.

Trayectoria en Grandes Ligas

Urquidy desarrolló la mayor parte de su carrera en las Grandes Ligas con los Astros de Houston entre 2019 y 2024, organización con la que fue campeón de la Serie Mundial en 2022 y participó en tres Clásicos de Otoño.

G9HL-ZjWgAA8-hQ.jfif

En total, acumula récord de 27-16, efectividad de 4.00 y 329 ponches en 407.1 entradas.

Durante la temporada 2025 también tuvo un breve paso por los Tigres de Detroit, luego de regresar de una cirugía Tommy John.

Los Leones del Escogido debutaron en el Round Robin este sábado enfrentando a las Águilas Cibaeñas, con Urquidy perfilándose como una de las piezas clave en la lucha por avanzar a la serie final del béisbol dominicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_28_T142611_521_e906cc95b3
Detienen a influencer Daniel Borjas tras riña en San Pedro
drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
Retiran_60_toneladas_de_residuos_sobre_Rio_Santa_Catarina_en_2025_5dc5447a24
Recolectan más de 60 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×