José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM

Los Leones del Escogido anunciaron la incorporación del lanzador mexicano José Urquidy como refuerzo para la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), a partir del inicio del Round Robin, que comenzó este sábado 27 de diciembre.

El anuncio oficial se realizó el viernes 26 de diciembre, un día antes del arranque de las semifinales, instancia en la que los Leones buscan defender el campeonato obtenido la temporada pasada.

Refuerzo clave para la rotación

Urquidy, de 30 años, se integrará a la rotación abridora del conjunto escarlata. Llega en gran forma tras una destacada actuación con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, donde registró marca de 3-1, efectividad de 1.09, WHIP de 0.84 y 35 ponches en 33 entradas lanzadas.

El gerente general del Escogido, Carlos Peña, resaltó la experiencia del pitcher mexicano en escenarios de alta presión.

“Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del Round Robin”, señaló.

Trayectoria en Grandes Ligas

Urquidy desarrolló la mayor parte de su carrera en las Grandes Ligas con los Astros de Houston entre 2019 y 2024, organización con la que fue campeón de la Serie Mundial en 2022 y participó en tres Clásicos de Otoño.

En total, acumula récord de 27-16, efectividad de 4.00 y 329 ponches en 407.1 entradas.

Durante la temporada 2025 también tuvo un breve paso por los Tigres de Detroit, luego de regresar de una cirugía Tommy John.

Los Leones del Escogido debutaron en el Round Robin este sábado enfrentando a las Águilas Cibaeñas, con Urquidy perfilándose como una de las piezas clave en la lucha por avanzar a la serie final del béisbol dominicano.

