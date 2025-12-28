Kanye West sorprende al reír a carcajadas en show de comedia

Kanye West suele ser quien suele estar en medio de la polémica… pero esta vez él trascendió en redes sociales al ser captado riendo a carcajadas durante el show del comediante Deon Cole el pasado viernes por la noche.

El rapero asistió al Hollywood Improv acompañado de su esposa Bianca Censori y del ejecutivo musical John Monopoly. En medio del espectáculo, Deon lo subió al escenario y le preguntó directamente si se había estado riendo a carcajadas, a lo que Ye respondió con una sonrisa y un gesto afirmativo.

Aunque el comediante bromeó con que el lenguaje corporal de Kanye no parecía delatar tanta risa, eso solo provocó una reacción aún más divertida del artista frente al público.

Cole incluso aprovechó el momento para hacer un poco de networking, preguntándole si tenía proyectos nuevos y si lo consideraría para un interludio en su próximo álbum.

La interacción cerró con Deon llamando “leyenda” a Kanye, mientras el público aplaudía con entusiasmo.

Ye popped out at Deon Cole’s comedy show last night and confirmed a new album is on the way 🚨 pic.twitter.com/jeanKafFcG — Kurrco (@Kurrco) December 27, 2025

Varias personas que asistieron al show de comedia aseguraron que, pese a lo incómodo que pudo parecer por momentos, Ye realmente disfrutó el show.

Esta, a comparación de otras veces, fue una respuesta cálida por parte del público, para un artista que ha estado envuelto en fuertes polémicas en años recientes y que suele verse más en escenarios internacionales que en clubes de comedia en Estados Unidos. Aun así, la escena dejó claro que Kanye conserva el sentido del humor… y que los chistes de Deon Cole sí lograron dar en el blanco.

