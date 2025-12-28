Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_kanye_deon_cole_4931455cee
Escena

Kanye West sorprende al reír a carcajadas en show de comedia

El rapero asistió al show de Deon Cole, donde subió al escenario, bromeó con él y mostró una faceta relajada que contrastó con las polémicas que lo han rodeado

  • 28
  • Diciembre
    2025

Kanye West suele ser quien suele estar en medio de la polémica… pero esta vez él trascendió en redes sociales al ser captado riendo a carcajadas durante el show del comediante Deon Cole el pasado viernes por la noche.

El rapero asistió al Hollywood Improv acompañado de su esposa Bianca Censori y del ejecutivo musical John Monopoly. En medio del espectáculo, Deon lo subió al escenario y le preguntó directamente si se había estado riendo a carcajadas, a lo que Ye respondió con una sonrisa y un gesto afirmativo.

Aunque el comediante bromeó con que el lenguaje corporal de Kanye no parecía delatar tanta risa, eso solo provocó una reacción aún más divertida del artista frente al público.

Cole incluso aprovechó el momento para hacer un poco de networking, preguntándole si tenía proyectos nuevos y si lo consideraría para un interludio en su próximo álbum.

La interacción cerró con Deon llamando “leyenda” a Kanye, mientras el público aplaudía con entusiasmo.

Varias personas que asistieron al show de comedia aseguraron que, pese a lo incómodo que pudo parecer por momentos, Ye realmente disfrutó el show.

Esta, a comparación de otras veces, fue una respuesta cálida por parte del público, para un artista que ha estado envuelto en fuertes polémicas en años recientes y que suele verse más en escenarios internacionales que en clubes de comedia en Estados Unidos. Aun así, la escena dejó claro que Kanye conserva el sentido del humor… y que los chistes de Deon Cole sí lograron dar en el blanco.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_simas_b75681d2b0
Se exhibe en redes empleado de SIMAS Piedras Negras
EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T145521_810_a0527144ce
Agradece Samuel un año más de servir a Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_12_28_T142611_521_e906cc95b3
Detienen a influencer Daniel Borjas tras riña en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×