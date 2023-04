Kim Kardashian será la protagonista de American Horror Story

La socialité Kim Kardashian se incorporará como una de las protagonistas de la nueva temporada de American Horror Story, y que llevará de nombre 'Delicate'.

Esta tarde se dio a conocer la incorporación de Kim Kardashian a la duodécima temporada de la serie de antología y horror ‘American Horror Story’.

Esta nueva entrega llevará por nombre ‘Delicate’ y estará a cargo de Ryan Murphy, la menta maestra detrás de proyectos como Glee, Ratched, Scream Queens, 9-1-1, Pose, The Politician, Hollywood y American Crime Story; en esta última serie ha podido abordar temas como el asesinato del diseñador Gianni Versace, el caso de O.J Simpson y el polémico romance del ex presidente Bill Clinton con Mónica Lewinsky.

Murphy también es creador de la serie Dahmer: Mounstro La historia de Jeffrey Dahmer, que tuvo mucha popularidad el año pasado y que tuvo de protagonista a Evan Peters, uno de los actores recurrentes en las producciones de Ryan.





El productor, cada temporada, brinda sorpresas con sus tramas y protagonistas, y en esta ocasión no es la excepción, ya que confirmó a la socialité como uno de los rostros principales de esta historia. En otras ocasiones también incorporó a famosas cantantes como Ariana Grande y Lady Gaga.

Aunque Kardashian no adelantó ningún detalle de su personaje, a través de su cuenta de Instagram compartió un corto video donde se escucha la risa de niñas pequeñas, mientras de fondo suena una canción de cuna. Junto al video, también se anuncia el regreso de Emma Roberts a la serie.





'Este verano... Kim y yo seremos delicadas', escribió Emma Roberts en sus redes sociales, en referencia al anuncio de American Horror Story.





Roberts ya había participado anteriormente en temporadas de la serie como Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse y 1984.

La aparición de Kim sorprende a sus fanáticos, ya que es la oportunidad de la socialité de debutar en un gran proyecto como actriz; su trabajo y estilo es reconocido por los reality shows 'Keeping Up with the Kardashians' y 'The Kardashians'.

La serie está prevista para estrenarse en verano de este 2023.