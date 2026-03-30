Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_30_T095836_076_cad04dc596
Escena

La boda de Anna y Kristoff parece estar confirmada para Frozen 3

Directores de la saga insinúan el esperado enlace en Arendelle, que marcaría una nueva etapa para la franquicia de Disney

  • 30
  • Marzo
    2026

La esperada película Frozen 3 podría llevar a la pantalla uno de los momentos más anticipados por los fans: la boda entre Anna y Kristoff, un evento que ha sido fuertemente insinuado por los propios creadores de la saga.

Durante un adelanto del especial Disney+ Insider: World of Frozen, la codirectora y guionista Jennifer Lee dejó entrever el esperado enlace al mencionar que “hay grandes planes de boda”, en una conversación con una actriz caracterizada como Anna.

Las declaraciones, junto con comentarios del codirector Trent Correy, refuerzan rumores que circulaban desde hace meses sobre una “boda del siglo” en Arendelle.

HEoLyHRXcAAggaJ.jfif

Aunque The Walt Disney Company no ha publicado aún un tráiler oficial ni una sinopsis definitiva, múltiples filtraciones y adelantos coinciden en que el enlace sería uno de los ejes centrales de la historia.

Desde el final de Frozen 2, donde Anna y Kristoff quedan comprometidos, el público ha esperado ver este momento en pantalla, lo que ahora parece estar más cerca que nunca.

Lo que se sabe de la nueva historia

De acuerdo con información surgida en eventos y reportes especializados, la trama incluiría:

  • La boda de Anna y Kristoff como evento principal
  • Una nueva aventura mágica junto a Elsa
  • La posible llegada de un misterioso nuevo integrante a la familia real
  • Nuevos desafíos que expandirán el universo de Arendelle

Además, se espera el regreso de personajes clave como Olaf y Sven, así como nuevas canciones que mantengan el sello característico de la franquicia.

FROZEN.jpg

Fecha de estreno y expectativas

Frozen 3 tiene previsto su estreno el 24 de noviembre de 2027, en plena temporada navideña, siguiendo la tradición de sus entregas anteriores.

Aunque aún quedan detalles por confirmar, como el posible villano, nuevas canciones o el papel del misterioso personaje, todo apunta a que la película buscará equilibrar espectáculo, emoción y evolución en una de las franquicias más exitosas de la animación.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_1_a9ad3ef8f5
Pepe Aguilar fue artista sorpresa de Peso Pluma en Texas 
selena_gomez_261b43fd52
Selena Gómez deslumbra con su look en evento de Rare Beauty
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×