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¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?

Fotos del cantante en un restaurante desatan polémica entre versiones encontradas y alimentan rumores sobre su presencia en el estado

  • 28
  • Marzo
    2026

La supuesta visita de Luis Miguel al municipio de Santiago ha generado una ola de especulación y debate en redes sociales, luego de que imágenes del artista en un restaurante local dividieran opiniones entre autenticidad e inteligencia artificial.

El caso surgió cuando Marcela Botello, conocida como “Doña Paloma” y propietaria del restaurante Las Palomas, compartió fotografías en las que aparece abrazando al cantante, acompañadas del mensaje: “Visita inesperada. Tipazo”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando reacciones entre seguidores y comensales, quienes incluso señalaron que el intérprete habría sido atendido personalmente y descrito como “relajado y amable” durante su estancia.

La versión oficial: “Es inteligencia artificial”

La narrativa cambió cuando el alcalde del municipio, David de la Peña, afirmó que no tenía conocimiento de la visita del artista y puso en duda la autenticidad de las fotografías.

A través de mensajes difundidos en grupos de WhatsApp, el edil sostuvo que, a su consideración, las imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.

Hasta ahora, Marcela Botello no ha emitido declaraciones adicionales para confirmar o desmentir la versión del alcalde, ni ha proporcionado más pruebas que respalden la veracidad del encuentro.

Esta falta de claridad ha mantenido viva la conversación digital, donde usuarios se dividen entre quienes creen en la autenticidad de la visita y quienes respaldan la hipótesis de manipulación tecnológica.

¿Visita casual o antesala de un anuncio?

El caso ha alimentado teorías sobre el motivo de la supuesta presencia del cantante en Nuevo León.

Entre ellas, destaca la posibilidad de que forme parte de las sorpresas de un festival que se lleva acabo este fin de semana.

Aunque no hay confirmación oficial, el rumor ha incrementado la expectativa entre los fans, quienes especulan sobre una posible aparición del “Sol de México” en el escenario.

Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿fue una visita real o una creación digital?


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