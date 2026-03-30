EUA reabre su embajada en Venezuela tras siete años

La Embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó este lunes sus operaciones tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas, en un movimiento que refleja un giro significativo en la política exterior entre Estados Unidos y Venezuela.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que destacó que esta reapertura marca “un nuevo capítulo” en la presencia diplomática estadounidense en Caracas.

Aunque ambos países acordaron restablecer relaciones el pasado 5 de marzo, las funciones diplomáticas se mantenían hasta ahora de forma remota desde la embajada estadounidense en Bogotá.

La representante diplomática Laura Dogu llegó a Venezuela desde enero, donde junto a su equipo comenzó los trabajos de reacondicionamiento de la sede en la capital.

Según el comunicado oficial, la reapertura permitirá fortalecer el diálogo directo con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado.

El gobierno del presidente Donald Trump impulsa un plan de tres fases para Venezuela, que contempla la estabilización económica, la reactivación del sector petrolero y, posteriormente, una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que estas etapas podrían desarrollarse de manera simultánea.

Este proceso se da tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una intervención militar.

Tras estos hechos, el poder en Venezuela fue asumido por Delcy Rodríguez, quien ha iniciado una reconfiguración del aparato gubernamental y del sistema de seguridad interno.

Como parte de las medidas recientes, el país sudamericano ha impulsado reformas en el sector energético y la liberación de presos políticos, mientras Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar sanciones, especialmente en la industria petrolera.

Reapertura también en Washington

De forma paralela, Venezuela retomó el control de su sede diplomática en Washington, en un gesto de reciprocidad que apunta a la normalización de relaciones.

Funcionarios venezolanos han sostenido reuniones con autoridades estadounidenses para explorar nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó recientemente transacciones económicas destinadas a facilitar este proceso.

A pesar del acercamiento diplomático, Washington mantiene el control de los ingresos derivados del petróleo venezolano y continúa operaciones en el Caribe contra lo que denomina “narcolanchas”, acciones que han generado polémica por su saldo de víctimas.

En paralelo, Maduro enfrenta cargos en tribunales de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico, armas y conspiración.

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