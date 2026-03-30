Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_30_T114409_975_08b32508bb
Escena

Lisa de BLACKPINK hará historia con residencia en Las Vegas

La estrella del K-pop Lisa será la primera artista del género en encabezar un show fijo en el Strip de Las Vegas con 'Viva La Lisa'

  • 30
  • Marzo
    2026

La cantante Lisa, integrante del fenómeno global BLACKPINK, hará historia al convertirse en la primera artista de K-pop en encabezar una residencia en Las Vegas, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del pop internacional.

El anuncio se realizó este 30 de marzo de 2026, confirmando que su espectáculo titulado “Viva La Lisa” se presentará en el The Colosseum at Caesars Palace, uno de los recintos más emblemáticos del entretenimiento en la ciudad.

La residencia constará de cuatro presentaciones distribuidas en dos fines de semana de noviembre de 2026:

  • 13 y 14 de noviembre
  • 27 y 28 de noviembre

La preventa de boletos comenzará el 22 de abril, mientras que la venta general se abrirá el 23 de abril a través de plataformas oficiales.

Un hito para el K-pop

Este anuncio representa un momento clave para la expansión global del K-pop, ya que ningún artista del género había logrado previamente una residencia en el Strip de Las Vegas, considerado el epicentro mundial del entretenimiento en vivo.

Con este paso, Lisa se posiciona junto a grandes nombres que han dominado este formato de espectáculos, como Celine Dion, Elton John, Adele y Lady Gaga.

EH UNA FOTO - 2026-03-30T114331.136.jpg

La residencia llega en un momento clave para la artista tailandesa, tras el éxito de su álbum debut en solitario Alter Ego y el reciente lanzamiento de Deadline junto a BLACKPINK.

Aunque aún no se han revelado detalles del setlist ni posibles invitados especiales, se espera un espectáculo de alto nivel que combine su estilo característico, coreografías impactantes y producción visual de gran escala.

El anuncio ha generado una fuerte reacción entre los fans del K-pop en todo el mundo, quienes ven en este logro una señal del creciente impacto de la música surcoreana en los mercados occidentales.

Además, no se descarta la aparición de otras integrantes de BLACKPINK como invitadas especiales, lo que aumentaría aún más el atractivo del espectáculo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bombardeos_beirut_deja_siete_muertos_39605c9068
Intensos bombardeos dejan siete muertos al sur de Beirut
Whats_App_Image_2026_04_03_at_12_52_05_AM_9c6f23bec6
Nueva opción de retiro para ricos: ¡Vivir en un crucero!
ikon_cdmx_b0502a6546
iKON confirma regreso a México con gira mundial; aún sin fecha
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×