Lisa de BLACKPINK hará historia con residencia en Las Vegas

La cantante Lisa, integrante del fenómeno global BLACKPINK, hará historia al convertirse en la primera artista de K-pop en encabezar una residencia en Las Vegas, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del pop internacional.

El anuncio se realizó este 30 de marzo de 2026, confirmando que su espectáculo titulado “Viva La Lisa” se presentará en el The Colosseum at Caesars Palace, uno de los recintos más emblemáticos del entretenimiento en la ciudad.

La residencia constará de cuatro presentaciones distribuidas en dos fines de semana de noviembre de 2026:

13 y 14 de noviembre

27 y 28 de noviembre

La preventa de boletos comenzará el 22 de abril, mientras que la venta general se abrirá el 23 de abril a través de plataformas oficiales.

Un hito para el K-pop

Este anuncio representa un momento clave para la expansión global del K-pop, ya que ningún artista del género había logrado previamente una residencia en el Strip de Las Vegas, considerado el epicentro mundial del entretenimiento en vivo.

Con este paso, Lisa se posiciona junto a grandes nombres que han dominado este formato de espectáculos, como Celine Dion, Elton John, Adele y Lady Gaga.

La residencia llega en un momento clave para la artista tailandesa, tras el éxito de su álbum debut en solitario Alter Ego y el reciente lanzamiento de Deadline junto a BLACKPINK.

Aunque aún no se han revelado detalles del setlist ni posibles invitados especiales, se espera un espectáculo de alto nivel que combine su estilo característico, coreografías impactantes y producción visual de gran escala.

El anuncio ha generado una fuerte reacción entre los fans del K-pop en todo el mundo, quienes ven en este logro una señal del creciente impacto de la música surcoreana en los mercados occidentales.

Además, no se descarta la aparición de otras integrantes de BLACKPINK como invitadas especiales, lo que aumentaría aún más el atractivo del espectáculo.

Comentarios