Lady Gaga anuncia gira mundial con 'The Mayhem Ball'

Lady Gaga ha anunciado su gira mundial "The Mayhem Ball", que incluirá 32 conciertos en América y Europa.

La gira comenzará en julio de 2025 en Las Vegas, Estados Unidos, y recorrerá varias ciudades de América del Norte, como Nueva York, Chicago, Toronto, Seattle y Miami, antes de dirigirse a Europa en septiembre, con paradas destacadas en Londres, París, Berlín, Barcelona y más.

Este tour sigue al lanzamiento de su álbum "Mayhem", prometiendo una experiencia más íntima y teatral en comparación con sus anteriores espectáculos en estadios.

La cantante mencionó que la increíble respuesta al álbum la inspiró a organizar esta gira, que se planeó rápidamente con el apoyo de Live Nation.

I wasn’t planning to tour this year after my shows in Singapore but the incredible response to the new album inspired me to keep things going. It came together super quickly thanks to Arthur Fogel and the amazing team at Live Nation, who planned a global tour in just a few weeks.… pic.twitter.com/jqpPWLBOWi