Muere Brigitte Bardot, ícono del cine y del animalismo

Brigitte Bardot, legendaria actriz y cantante francesa, falleció este domingo 28 de diciembre de 2025 a los 91 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Fundación Brigitte Bardot a través de un comunicado oficial.

Aunque no se revelaron las causas del deceso, el mundo del cine y la cultura internacional se encuentra de luto.

Un símbolo que marcó una época

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Bardot, conocida mundialmente como B.B., se convirtió en uno de los mayores íconos del cine del siglo XX.

Su salto a la fama ocurrió en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer (Et Dieu… créa la femme), dirigida por Roger Vadim, cinta que escandalizó y fascinó al público por romper con los estereotipos femeninos de la época.

Aquella actuación la transformó en un símbolo de liberación sexual, rebeldía juvenil y modernidad, influyendo profundamente en la percepción de la mujer dentro y fuera de la pantalla.

Una carrera cinematográfica inolvidable

A lo largo de su trayectoria, Brigitte Bardot participó en más de 50 películas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran La verdad (1960), El desprecio (1963) de Jean-Luc Godard y ¡Viva María! (1965), donde compartió créditos con Jeanne Moreau.

Su estilo natural, cabello despeinado, maquillaje sencillo y vestimenta aparentemente casual, revolucionó la moda y la estética femenina.

Fue comparada con Marilyn Monroe, aunque con una personalidad más libre y europea.

Intelectuales como Simone de Beauvoir analizaron su figura, mientras artistas como Andy Warhol la inmortalizaron en retratos.

El adiós a la fama y una causa de vida

En 1973, a los 39 años y en la cima de su popularidad, Bardot decidió retirarse abruptamente del cine, cansada de la presión mediática y del papel de “sex symbol”.

Desde entonces, dedicó su vida por completo a la defensa de los derechos de los animales.

"Durante un rodaje, había una cabra en el plató. Date prisa y termina la escena, tengo el domingo una comunión y vamos a cocinarla. Le compré el animal y me lo llevé al hotel. Ese día d 1973 con 38 años decidí dejar el cine y ayudar a los animales"

En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual impulsó campañas internacionales contra el maltrato animal y la caza de focas, además de promover la protección de diversas especies.

Vivió retirada en Saint-Tropez, rodeada de animales, y se declaró vegetariana.

Un legado complejo e imborrable

Si bien fue admirada por su talento, belleza y valentía, también enfrentó críticas por declaraciones polémicas en sus últimos años, algunas de las cuales derivaron en sanciones legales. Aun así, su influencia es incuestionable.

Tras su fallecimiento, figuras políticas como el presidente Emmanuel Macron la recordaron como “un símbolo de libertad”, mientras que Marine Le Pen la describió como “increíblemente francesa: libre e indomable”.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Brigitte Bardot deja una huella profunda en el cine, la cultura pop y el activismo animalista. Su nombre permanecerá como sinónimo de rebeldía, transformación y compromiso.

Comentarios