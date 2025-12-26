Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa

Tras la presión mediática generada por el caso, la clienta Gina Vera alcanzó finalmente un acuerdo con la agencia MG Fleteros, luego de denunciar seis meses de incertidumbre y de mantener su vehículo inmovilizado por fallas mecánicas.

El caso de Gina Vera, publicado por El Horizonte, llegó a su resolución este martes.

A través de un video, la afectada informó que acudió a las instalaciones de MG Fleteros tras ser convocada por la propia empresa para concretar el acuerdo.

A través de sus redes sociales, Gina Vera confirmó que el encuentro con la agencia de autos fue productivo y se alcanzó una resolución que atiende sus demandas.

“Fuimos escuchados y afortunadamente encontramos una solución que nos deja tranquilos y satisfechos, ya que se tomaron en cuenta nuestras inquietudes de forma justa”, expresó la usuaria en un video de TikTok.

Aunque la regia no detalló las cláusulas específicas del acuerdo, enfatizó que el trato recibido fue equitativo.

Con este acuerdo, Vera dio por terminada la disputa legal y mediática que sostenía con la concesionaria.

“Para nosotros, este capítulo queda cerrado”, puntualizó.

Vera relató a El Horizonte que su camioneta MG RX8, modelo 2022, pero que adquirió en el 2023, acumuló casi un año fuera de circulación debido a fallas recurrentes.

El incidente más crítico ocurrió cuando el vehículo se apagó repentinamente mientras transitaba por el carril de alta velocidad de la avenida Morones Prieto, poniendo en riesgo su integridad.

La situación llegó a su punto crítico hace seis meses, cuando la camioneta ingresó nuevamente al taller sin que la agencia ofreciera una solución definitiva.

Las peticiones de la afectada se centraban en la devolución de la inversión realizada por la compra del vehículo, dadas las fallas recurrentes o la asignación de un vehículo para realizar sus actividades diarias mientras se resolvía el proceso legal.

Si bien este caso concluyó de forma satisfactoria, la problemática es de alcance nacional.

Según reportó El Horizonte este 24 de diciembre, las quejas por deficiencias en talleres, falta de refacciones y mala atención al cliente en agencias automotrices mantienen una tendencia al alza en todo el país.

Por su parte, MG Fleteros informó a través de un comunicado a este medio que el conflicto se resolvió bajo el marco legal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Según el comunicado de la agencia, la instancia decretó que la empresa cumplió correctamente con sus obligaciones al entregar una unidad funcional y segura.

“Con relación al estatus de la unidad MG RX8 modelo 2022 atendida en la distribuidora MG Fleteros, informamos que después de realizar el proceso en apego a las instancias legales de protección al consumidor y diálogo continuo y abierto con los propietarios desde el inicio del reporte hasta el día de hoy, hemos llegado a una solución satisfactoria para ambas partes”, señaló la agencia de autos.

Pese a la resolución satisfactoria de esta historia, el panorama general es preocupante.

La crisis en los servicios de postventa en las agencias de autos para unidades recientes se agrava, sumando cada vez más reclamos de propietarios que enfrentan la misma incertidumbre.

UNA CRISIS EN ASCENSO

La problemática expuesta por El Horizonte este 24 de diciembre subraya un panorama crítico para los consumidores mexicanos, quienes enfrentan un aumento constante en las fallas de servicio, retrasos en reparaciones y una atención deficiente por parte de las agencias de autos.

