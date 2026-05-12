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Escena

Paul McCartney rechaza ser blanco de comedia en 'roast'

El exBeatle fue considerado para un especial tipo “roast”, pero decidió no participar en el proyecto impulsado por la plataforma

  • 12
  • Mayo
    2026

El legendario músico Paul McCartney rechazó la propuesta de protagonizar un especial de comedia en Netflix, en el que habría sido objeto de bromas al estilo de los populares “roasts”.

De acuerdo con información de Variety, los productores del formato buscaron sumar al ex Beatle como parte de su estrategia para continuar el éxito del homenaje humorístico realizado en 2024 a Tom Brady, pero el músico optó por no aceptar la invitación.

Un “roast” que no fue

El comediante Jeff Ross, maestro de ceremonias y productor ejecutivo del proyecto, confirmó que McCartney estuvo entre los nombres considerados.

“Para mí, sería un homenaje fantástico. Paul McCartney no necesita nada, pero un roast suyo sería bueno para el mundo”, comentó, destacando el cariño que el público tiene hacia el artista.

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El objetivo del formato es convertir estos especiales en eventos de alto perfil, con celebridades de primer nivel como protagonistas. En esa línea, la plataforma también evaluó a figuras como Will Smith, cuyo posible участие habría servido para mejorar su imagen pública tras la polémica en los premios Óscar.

Asimismo, Ross ha mencionado su interés en llevar al formato a estrellas de la música como Drake o Stevie Wonder.

El fenómeno de los “roasts”

La franquicia de comedia arrancó en 2024 con un especial dedicado a Brady, conducido por Kevin Hart, que incluso fue nominado al Emmy como especial de variedades en vivo.

La más reciente entrega, “The Roast of Kevin Hart”, fue presentada por Shane Gillis en el Kia Forum de Los Ángeles, con la participación de invitados como Chelsea Handler, Pete Davidson y Dwayne Johnson.

Aunque la negativa de McCartney impidió concretar uno de los especiales más ambiciosos, los productores mantienen la intención de seguir apostando por figuras globales para consolidar el formato como un gran espectáculo del entretenimiento.


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