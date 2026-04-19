Topan en 28 pesos litro de diésel ante subida del petróleo

Ante el encarecimiento del precio del petróleo, el gobierno de México e integrantes del sector gasolinero se comprometieron a que el precio máximo del diésel sea de $28 pesos por litro.

La noticia se dio a conocer en un comunicado emitido este fin de semana por la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras.

Como se recordará, a inicios de mes, ante el aumento de los precios internacionales del diésel por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno federal acordó con los gasolineros mantener el precio del combustible por debajo de $30 pesos por litro.

Coordinación para contener precios

En el comunicado se indicó que la administración federal y las empresas del sector gasolinero:

“Mantienen una estrecha coordinación y comunicación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas”.

Importancia del diésel en la economía

Por ello precisaron que, ante el contexto actual que ha resultado en el encarecimiento del petróleo y sus derivados, darán continuidad al acuerdo temporal para reducir el costo del diésel.

Este combustible es un insumo estratégico para la economía, ya que sostiene la mayor parte del transporte de mercancías y una parte relevante del de pasajeros, además de ser clave en actividades como la agricultura, la construcción y la industria.

Expertos destacan que su disponibilidad y precio inciden directamente en los costos logísticos y de producción, por lo que cualquier variación se traslada a lo largo de las cadenas de suministro y termina reflejándose en los precios al consumidor.

Ajustes en estímulos a combustibles

Ante la expectativa de avances en las negociaciones para el cese al fuego en Medio Oriente, el gobierno federal eliminó el subsidio para la gasolina Premium y lo redujo para la regular y el diésel.

La SHCP informó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación los cambios para la semana del 18 al 24 de abril de 2026 en el estímulo fiscal a los combustibles.

Reducción de estímulos al IEPS

Para la gasolina Magna, la dependencia dio a conocer que el estímulo al IEPS se reduce de 26.97% a 11.67%, por lo que los consumidores pagarán $0.7820 pesos en lugar de la cuota total por litro.

En tanto, el diésel tendrá un descuento en su cuota IEPS por sexta semana consecutiva; sin embargo, el apoyo será de 43.17%, menor al 80.3% de la semana previa, dejando una cuota de $4.18 pesos por litro.

Además, la SHCP estableció en 0% el estímulo para la gasolina Premium, por lo que los usuarios pagarán la cuota completa del IEPS de $5.6579 pesos por litro hasta el 24 de abril.

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