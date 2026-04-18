Hospitalizan a Bárbara Torres en Matamoros tras sufrir desmayo

La actriz Bárbara Torres, reconocida por su personaje de “Excelsa”, fue hospitalizada este sábado en Matamoros, Tamaulipas, luego de sufrir un desmayo en el hotel donde se hospedaba, lo que provocó una movilización de servicios de emergencia y generó preocupación entre seguidores y medios.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la mañana, cuando se solicitó apoyo médico tras el hallazgo de una persona inconsciente al interior del inmueble.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención inmediata y, posteriormente, trasladaron a la actriz a un hospital para una valoración más detallada.

Torres se encontraba en la ciudad como parte de la gira teatral de la obra Brujas, la cual se presentó la noche previa.

Primeros reportes sobre su estado de salud

Información preliminar apunta a que la actriz comenzó a presentar malestares físicos desde temprana hora, lo que derivó en el desmayo.

Aunque inicialmente se habló de un estado delicado, hasta el momento no existe un parte médico oficial que confirme su diagnóstico.

Trascendió que los síntomas podrían estar relacionados con complicaciones intestinales, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades de salud.

Traslado y atención médica

Tras recibir los primeros auxilios en el hotel, el personal médico determinó su traslado a un hospital privado, donde permanece bajo observación.

El operativo generó expectación entre huéspedes, transeúntes y medios de comunicación que se encontraban en la zona.

Pequipo de producción de la obra informó de manera preliminar que la actriz presenta una evolución favorable, aunque se espera un informe más detallado en las próximas horas.

Tensión con medios durante el incidente

Durante la atención médica también se registró un momento de tensión cuando la actriz Sabine Moussier, compañera de Torres en la obra, confrontó a medios de comunicación que intentaban documentar el traslado.

El hecho aumentó la atención mediática en torno al estado de salud de la actriz, aunque hasta ahora Moussier no ha emitido declaraciones oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles precisos sobre la condición médica de Bárbara Torres.

Se prevé que en los próximos días se emita un reporte que permita esclarecer su estado de salud y definir si podrá continuar con sus compromisos profesionales.

Comentarios