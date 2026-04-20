Investigan derrame en Golfo de México; Pemex denuncia ante FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, como parte de la investigación por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, se detectaron registros en bitácoras que documentan la salida de petróleo desde un ducto.

De acuerdo con la mandataria, estos documentos también revelan que trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron reparaciones sin apegarse a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

“Se encontraron bitácoras donde se registra una salida de petróleo de un ducto y que trabajadores de Pemex hicieron la reparación sin seguir los protocolos de investigación”, explicó.

Denuncia ante la FGR y separación de funcionarios

Ante estas irregularidades, Pemex presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

Sheinbaum detalló que, de manera paralela, se tomó la decisión de separar de sus cargos a los funcionarios que presuntamente no informaron adecuadamente sobre el incidente.

“Pemex presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se hagan todas las investigaciones conducentes. Se separan del cargo a quienes presuntamente no informaron adecuadamente”, señaló.

Asimismo, indicó que el Órgano Interno de Control participa en las indagatorias para determinar si existió negligencia en la actuación del personal involucrado.

“El órgano interno de control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía para ver si fue negligencia”, añadió.

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Anuncian observatorio científico en el Golfo

Como parte de las medidas para fortalecer la vigilancia ambiental, la jefa del Ejecutivo informó que solicitó a la Secretaría de Ciencia la creación de un observatorio integrado por especialistas.

Este organismo tendrá como objetivo realizar monitoreo permanente en el Golfo de México y contribuir a la prevención de futuros incidentes.

“He pedido a la Secretaría de Ciencia que cree un observatorio de científicos para que haga la observación permanente del Golfo de México”, puntualizó.

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