‘Practical Magic 2’ lanza tráiler con Kidman y Sandra Bullock

La magia está de regreso. Practical Magic 2 presentó su primer tráiler oficial, marcando el esperado regreso de Nicole Kidman y Sandra Bullock a sus icónicos personajes, casi tres décadas después del estreno de la película original.

El adelanto fue revelado por Warner Bros. tras su presentación en la CinemaCon en Las Vegas, generando expectativa entre fanáticos de esta historia que combina romance, fantasía y drama.

The magic returns.✨ #PracticalMagic2 is coming to theaters this September. pic.twitter.com/qpDVlI43Dd — Practical Magic (@PracticalMagic) April 20, 2026

Regreso a un mundo de magia y maldiciones

Dirigida por Susanne Bier, la secuela retoma la historia de las hermanas Owens, quienes deberán enfrentar nuevamente la oscura maldición familiar que ha marcado a generaciones.

En esta nueva entrega, Sally y Gillian lidian con el paso del tiempo y nuevas responsabilidades.

Sally ahora tiene hijas adultas, mientras que Gillian parece haber encontrado estabilidad.

Sin embargo, una amenaza emergente las obliga a abandonar su tranquilidad y emprender una misión que pondrá a prueba su legado mágico.

Además del regreso de Kidman y Bullock, el elenco incluye a Joey King, Lee Pace, Maisie Williams y Xolo Maridueña.

También vuelven Stockard Channing y Dianne Wiest como las excéntricas tías Frances y Jet Owens, personajes clave en la historia original de 1998.

Basada en una saga literaria

La película está inspirada en la novela El libro de la magia, de Alice Hoffman, cuarta entrega de la saga literaria “Magia práctica”.

El guion fue escrito por Akiva Goldsman y Georgia Pritchett, mientras que la producción corre a cargo de las propias protagonistas junto a la productora Denise DiNovi.

El tráiler combina elementos clásicos que hicieron famosa a la cinta original, como la casa en el acantilado, los rituales nocturnos y la estética mágica, con un tono más oscuro y maduro, centrado en el legado familiar y el paso de la magia a una nueva generación.

La historia original, estrenada en 1998, se convirtió con el tiempo en una película de culto gracias a su mezcla de comedia romántica, fantasía y una narrativa centrada en la hermandad femenina.

Practical Magic 2 tiene previsto su estreno en cines el 11 de septiembre de 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del año.

Con esta secuela, Hollywood apuesta por revivir un clásico moderno, apelando tanto a la nostalgia de quienes crecieron con la historia como a nuevas audiencias que descubrirán el universo mágico de las hermanas Owens.

Comentarios