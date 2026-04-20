Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gael_garcia_amores_perros_02a1b29f07
Escena

‘Amores Perros’ regresa a cines mundiales con reestreno en 4K

La icónica película Amores Perros tendrá un nuevo reestreno en salas de cine durante junio de 2026, de la mano de Mubi, como parte de una estrategia global

  • 20
  • Abril
    2026

La icónica película Amores Perros tendrá un nuevo reestreno en salas de cine durante junio de 2026, de la mano de Mubi, como parte de una estrategia global para mantener vigente uno de los títulos más influyentes del cine mexicano contemporáneo.

De acuerdo con reportes de la industria, la cinta llegará primero a cines de Nueva York y Los Ángeles el 12 de junio, para después expandirse a nivel nacional en Estados Unidos el 19 del mismo mes.

Se trata de la versión restaurada en 4K que ya fue presentada en festivales internacionales y que tuvo un exitoso reestreno en Latinoamérica durante 2025.

EH UNA FOTO - 2026-04-20T094115.352.jpg

Lee aquí la nota completa: Cineteca proyectará 'Amores Perros' en 35 mm restaurado

Un clásico que vuelve a la pantalla grande

Estrenada en el año 2000, la ópera prima de Alejandro G. Iñárritu marcó un antes y un después en el cine nacional. La historia, que entrelaza la vida de distintos personajes tras un accidente automovilístico, destacó por su narrativa fragmentada, crudeza visual y retrato de la Ciudad de México.

amores-perros.jpg

El filme contó con actuaciones memorables de Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Goya Toledo y Vanessa Bauche, consolidando una generación clave del cine iberoamericano.

Leer más: 'Amores Perros' reúne y reconcilia a Iñárritu y Arriaga

La nueva versión incluye una restauración en 4K con corrección de color supervisada por el propio Iñárritu y el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, además de una mejora significativa en el diseño de sonido. Este trabajo fue desarrollado por casas como Criterion Collection, Estudio Mexico Films y Altavista Films.

“Es increíble que estos perros salvajes sigan ladrando 25 años después”, expresó Iñárritu, quien celebró que nuevas generaciones puedan experimentar la película en pantalla grande.

Un fenómeno cultural que sigue vigente

Desde su estreno en México el 16 de junio de 2000, Amores Perros se convirtió en un fenómeno: recaudó cerca de 95 millones de pesos, atrajo a millones de espectadores y ganó 11 Premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Además, obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Película Internacional y fue pieza clave en el surgimiento de la llamada “nueva ola” del cine mexicano, impulsando carreras como la de Gael García Bernal.

ImageTransformer (2).jfif

La película debutó en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, iniciando así su recorrido internacional.

Leer más: Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes

En 2025, como parte de su 25 aniversario, tuvo un reestreno en México y otros países de Latinoamérica, acompañado de exposiciones, instalaciones artísticas y su llegada a Mubi. Ahora, este nuevo lanzamiento en Estados Unidos refuerza su legado global.

A más de dos décadas de su estreno, Amores Perros no solo conserva su impacto, sino que se reafirma como una obra fundamental del cine contemporáneo, capaz de conectar con nuevas audiencias y seguir marcando generaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cultura_ley_cine_3cf101d8cb
Gobierno aprueba nueva Ley de Cine y regula uso de IA en cultura
diego_luna_gonzalez_migrantes_texas_398d68909b
Diego Luna e Iñárritu lideran protesta por centro migrante en EUA
GUILLERMO_DEL_TORO_0e90ea99c7
El Instituto de Cine Británico distingue a Guillermo del Toro
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_21_at_7_23_50_PM_eafeb68387
Decomisan fuerzas federales droga y amplio arsenal en Linares
IMG_4935_ec8edd81e4
Senador propone impulsar la alfabetización digital
IMG_4939_ee49a6357c
Anuncian taller del Código Nacional de Procedimientos Civiles
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×