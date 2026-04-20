‘Amores Perros’ regresa a cines mundiales con reestreno en 4K

La icónica película Amores Perros tendrá un nuevo reestreno en salas de cine durante junio de 2026, de la mano de Mubi, como parte de una estrategia global para mantener vigente uno de los títulos más influyentes del cine mexicano contemporáneo.

De acuerdo con reportes de la industria, la cinta llegará primero a cines de Nueva York y Los Ángeles el 12 de junio, para después expandirse a nivel nacional en Estados Unidos el 19 del mismo mes.

Se trata de la versión restaurada en 4K que ya fue presentada en festivales internacionales y que tuvo un exitoso reestreno en Latinoamérica durante 2025.

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Un clásico que vuelve a la pantalla grande

Estrenada en el año 2000, la ópera prima de Alejandro G. Iñárritu marcó un antes y un después en el cine nacional. La historia, que entrelaza la vida de distintos personajes tras un accidente automovilístico, destacó por su narrativa fragmentada, crudeza visual y retrato de la Ciudad de México.

El filme contó con actuaciones memorables de Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Goya Toledo y Vanessa Bauche, consolidando una generación clave del cine iberoamericano.

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La nueva versión incluye una restauración en 4K con corrección de color supervisada por el propio Iñárritu y el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, además de una mejora significativa en el diseño de sonido. Este trabajo fue desarrollado por casas como Criterion Collection, Estudio Mexico Films y Altavista Films.

“Es increíble que estos perros salvajes sigan ladrando 25 años después”, expresó Iñárritu, quien celebró que nuevas generaciones puedan experimentar la película en pantalla grande.

Un fenómeno cultural que sigue vigente

Desde su estreno en México el 16 de junio de 2000, Amores Perros se convirtió en un fenómeno: recaudó cerca de 95 millones de pesos, atrajo a millones de espectadores y ganó 11 Premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Además, obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Película Internacional y fue pieza clave en el surgimiento de la llamada “nueva ola” del cine mexicano, impulsando carreras como la de Gael García Bernal.

La película debutó en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, iniciando así su recorrido internacional.

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En 2025, como parte de su 25 aniversario, tuvo un reestreno en México y otros países de Latinoamérica, acompañado de exposiciones, instalaciones artísticas y su llegada a Mubi. Ahora, este nuevo lanzamiento en Estados Unidos refuerza su legado global.

A más de dos décadas de su estreno, Amores Perros no solo conserva su impacto, sino que se reafirma como una obra fundamental del cine contemporáneo, capaz de conectar con nuevas audiencias y seguir marcando generaciones.

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