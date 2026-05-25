Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija

La filtración de una fotografía de Alquimia, hija de Lesslie Polinesia, generó una ola de reacciones entre los seguidores de la influencer y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la privacidad de los menores en redes sociales.

La integrante de Los Polinesios expresó su inconformidad luego de que se difundiera la imagen de su hija, cuya identidad había procurado mantener fuera del foco público.

Desde que se convirtió en madre, Lesslie cambió de manera importante la forma en que comparte aspectos de su vida personal con los millones de personas que la siguen en plataformas digitales.

Aunque la creadora de contenido ha mostrado algunos momentos relacionados con su maternidad, también ha sido cuidadosa para evitar exponer directamente a Alquimia en redes sociales.

Lesslie admite impacto emocional tras filtración

La influencer reconoció que la difusión de la imagen le afectó emocionalmente y confesó que este tipo de situaciones la hacen cuestionarse cuánto desea seguir compartiendo sobre su vida privada en internet.

“Sí es como doloroso, porque al final ya no me quedo con ganas de querer compartir o seguir compartiendo, esta parte de mí”.

Las declaraciones de Lesslie provocaron reacciones entre usuarios, quienes debatieron sobre los límites entre la vida pública de los influencers y el derecho a la privacidad de sus hijos.

Leslie Polinesia expresó su molestia por la filtración de la carita de su bebé Alquimia 😳💥



Además, confesó que le gustaría formar parte de #MasterChefMx 24/7, así como lo hizo su hermano Rafa Polinesio 👀👨🏻‍🍳✨#VLAFinDeSemana 💫

Sábado y domingo, 9:00 a.m. por #AztecaUNO

EN… pic.twitter.com/B7SePlTXlX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 24, 2026

La privacidad de menores vuelve al centro del debate digital

A lo largo de esta nueva etapa como madre, Lesslie Polinesia ha reiterado que una de sus prioridades es proteger la identidad y privacidad de su hija.

Si bien comparte fragmentos de su rutina diaria y experiencias relacionadas con la maternidad, ha establecido límites claros respecto a la exposición de la menor en plataformas digitales.

La influencer también ha señalado anteriormente que las redes sociales pueden convertirse en espacios difíciles de controlar una vez que imágenes o información personal comienzan a circular públicamente.

Tras la reciente filtración, usuarios retomaron la conversación sobre la importancia de respetar la privacidad de las familias de figuras públicas, especialmente cuando hay menores involucrados.

Comentarios