'Obsesión' se convierte en el fenómeno de terror sorpresa del año

La película de terror “Obsesión” se ha convertido en uno de los fenómenos más inesperados de la taquilla reciente, al lograr un comportamiento atípico para el género y consolidarse como uno de los mayores éxitos comerciales del año.

En su segundo fin de semana en cartelera en Norteamérica, la cinta recaudó alrededor de 22 millones de dólares en 2,655 salas, lo que representa un incremento cercano al 30% respecto a su estreno, cuando obtuvo aproximadamente 17.2 millones en 2,615 cines.

Este aumento resulta particularmente llamativo en el cine de terror, un género que tradicionalmente experimenta fuertes caídas tras su primer fin de semana en salas.

De mantenerse la tendencia, se estima que la película alcance unos 28.2 millones de dólares durante el fin de semana extendido del Día de los Caídos.

Hasta ahora, “Obsesión” acumula cerca de 58.5 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de 74 millones a nivel global, cifras sobresalientes considerando su bajo costo de producción.

Alta rentabilidad y fuerte recepción

El filme fue realizado con un presupuesto inferior al millón de dólares, lo que lo posiciona como uno de los proyectos más rentables del año en la industria cinematográfica.

Su desempeño ha sido impulsado por un sólido boca a boca, críticas favorables y una respuesta positiva del público, reflejada en su calificación de “A-” en CinemaScore y un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Según Paul Dergarabedian, analista de Comscore, el comportamiento en taquilla es “insólito” y evidencia una fuerte conexión con la audiencia.

El éxito de “Obsesión” se suma a una tendencia reciente en la que películas originales del género han logrado sostener su rendimiento más allá del estreno, como “M3GAN”, “The Black Phone”, “Barbarian”, “Weapons”, “Longlegs” y “Talk to Me”.

El público joven ha sido clave en este fenómeno: el 75% de los asistentes a “Obsesión” tiene entre 18 y 25 años, de acuerdo con datos de PostTrak.

Jason Blum, productor del filme, destacó que existe una nueva generación con gustos específicos por el terror, lo que abre oportunidades de crecimiento para este tipo de producciones.

Estrategia y fenómeno cultural

La distribuidora Focus Features optó por un lanzamiento amplio desde el inicio, evitando el modelo de estreno limitado. Además, impulsó la promoción con estrategias virales, como la venta de un objeto ficticio de la película que se agotó en pocas horas.

La cinta también logró mantener su liderazgo entre semana, ocupando el primer lugar en taquilla de lunes a jueves previo a la llegada de nuevos estrenos.

Para Lisa Bunnell, responsable de distribución, el éxito responde a una conexión directa con el público y a un modelo clásico de exhibición, sin depender de formatos premium como IMAX.

Dirigida por el creador de contenido Curry Barker, la película forma parte de una nueva ola de producciones encabezadas por figuras surgidas de plataformas digitales que logran atraer audiencias al cine.

Casos recientes como “Iron Lung”, de Markiplier, y el próximo estreno “Backrooms”, de Kane Parsons, refuerzan esta tendencia que podría redefinir la relación entre creadores digitales y la industria cinematográfica.

Mientras tanto, “Obsesión” continúa su recorrido en salas con un desempeño que desafía las reglas del mercado y confirma el potencial del terror como uno de los géneros más rentables del momento.

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