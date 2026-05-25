Donald Trump Jr. se casa con Bettina Anderson en las Bahamas

Donald Trump Jr. está oficialmente casado.

El primogénito del presidente de Estados Unidos contrajo matrimonio con la modelo e influencer Bettina Anderson en una ceremonia íntima celebrada en Bahamas el pasado sábado 23 de mayo.

La pareja oficializó su unión apenas dos días después de obtener su certificado de matrimonio en Florida.

De acuerdo con el documento, ambos se casaron en la residencia de Kristina Anderson McPherson, hermana gemela de Bettina, ubicada en West Palm Beach.

Celebración privada en una isla de Bahamas

Tras la ceremonia civil, la celebración principal se realizó en una isla privada de Bahamas y contó únicamente con la presencia de alrededor de 40 invitados.

Entre los asistentes destacaron los hermanos del novio: Ivanka Trump, Eric Trump y Tiffany Trump, junto a sus respectivas parejas.

También acudieron los cinco hijos de Donald Trump Jr., quienes asistieron acompañados por su madre y exesposa, Vanessa Trump.

La familia de Bettina Anderson y un reducido grupo de amigos cercanos también formaron parte de la celebración.

Donald Trump no asistió a la boda

Uno de los grandes ausentes fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien explicó previamente que no podría acudir debido a sus responsabilidades en Washington.

A través de su red social Truth Social, el mandatario señaló:

“Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten”.

Trump agregó que consideraba importante permanecer en la Casa Blanca “durante este importante periodo”, lo que generó especulaciones sobre posibles decisiones internacionales relacionadas con Irán o Cuba.

Segundo matrimonio para Donald Trump Jr.

Este representa el segundo matrimonio para Donald Trump Jr., quien estuvo casado con Vanessa Trump entre 2005 y 2018.

Por su parte, Bettina Anderson había estado comprometida anteriormente con Beau Wrigley, heredero de una reconocida multinacional de dulces y chicles, aunque la relación nunca llegó al altar.

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