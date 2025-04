Liberan detrás de cámaras de 'Superman' de James Gunn

El detrás de cámaras de Superman, dirigido por James Gunn, fue lanzado este viernes 18 de abril, en conmemoración del día mundial de Superman.

Este material, compartido por DC Studios y Warner Bros., ofrece un vistazo de más de dos minutos al rodaje de la película, que marca el reinicio del Universo Cinematográfico de DC.

El video muestra a David Corenswet como Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor, y Rachel Brosnahan como Lois Lane, además de presentar a personajes como Hawkgirl (Isabela Merced) y Metamorpho (Anthony Carrigan), destacando el uso de maquillaje prostético para este último en lugar de CGI.

What a joy. What an honor. What a moment. So lucky to be here. #Superman is in theaters July 11. #SupermanDay pic.twitter.com/eaQTuJrMEN