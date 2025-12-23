Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
taylor_swift_eras_519_2023_billboard_1548_079090bd33
Escena

¿Cuánto dinero tiene Taylor Swift y cómo construyó su fortuna?

La cantante es multimillonaria con un patrimonio estimado en $1,500 millones de dólares, resultado de su música, giras, derechos de autor e inversiones

  • 23
  • Diciembre
    2025

Después de que Taylor Swift donara un millón de dólares para combatir el hambre, surgió la pregunta sobre la magnitud de la fortuna de una de las artistas más influyentes del mundo, una cifra que confirma su estatus como multimillonaria.

Tras acumular éxito tras éxito a lo largo de su carrera y consolidarse como una de las figuras más poderosas de la industria musical, Swift ha logrado construir un patrimonio que va mucho más allá de los escenarios.

Además de su impacto en la música, la cantante estadounidense ha destacado por su faceta empresarial, con inversiones estratégicas y un manejo cuidadoso de sus derechos de autor, lo que ha sido clave en el crecimiento de su riqueza.

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift?

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de la cantante nacida en Pensilvania asciende a $1,500 millones de dólares.

Con esta cifra, Swift se posiciona como una de las mujeres más ricas del mundo del entretenimiento, superando a otras figuras de la música como Beyoncé, cuyo patrimonio se estima en alrededor de $700 millones de dólares.

¿Cómo construyó su patrimonio?

El mismo portal señala que la fortuna de Taylor Swift no proviene únicamente de la música. Sus ingresos son el resultado de una combinación de factores que incluyen ventas de discos, giras mundiales, derechos de autor, merchandising, patrocinios, inversiones inmobiliarias y proyectos cinematográficos.

Contrario a lo que algunas versiones afirmaron a finales de 2023, Swift no se convirtió en multimillonaria de manera repentina. Alcanzó oficialmente este estatus en mayo de 2024, durante la etapa europea de su exitosa gira The Eras Tour, cuando su patrimonio superó por primera vez los mil millones de dólares.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0a342e3155e1c76bda658374a136ae0d7899d7b0_acb3a172d8
CDMX despedirá 2025 con macrofiesta electrónica
gettyimages_2160637293_20251218145338193_a5473020e1
Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre
Whats_App_Image_2025_12_22_at_6_40_19_PM_0fd3768132
Apoya el alcalde Héctor García al Juguetón 2025
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×