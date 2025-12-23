Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre

La cantante estadounidense Taylor Swift realizó una donación de un millón de dólares a Feeding America, la principal red de bancos de alimentos en Estados Unidos, con el objetivo de apoyar a familias que enfrentan inseguridad alimentaria durante las fiestas decembrinas.

Reconocimiento de la organización

Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de Feeding America, agradeció la aportación de la artista y destacó su impacto.

“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, señaló en un comunicado difundido este martes.

Garantizar alimentos a familias vulnerables

La organización subrayó que la contribución de Swift representa un esfuerzo de unión para asegurar que miles de familias tengan alimentos en su mesa tanto en Navidad como en el futuro cercano.

Historial de donaciones

No es la primera vez que la intérprete apoya a Feeding America. En octubre del año pasado, realizó otra donación millonaria para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que afectaron severamente al sureste de Estados Unidos.

Dicha aportación permitió a las comunidades damnificadas acceder a alimentos esenciales, agua potable y suministros básicos durante el proceso de recuperación.

De acuerdo con el más reciente informe de Feeding America, la inseguridad alimentaria afecta actualmente a cerca de 47 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales aproximadamente 14 millones son de origen latino.

La organización reiteró la urgencia de sumar esfuerzos para enfrentar esta problemática a nivel nacional.

