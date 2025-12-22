Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista

Un presunto quebranto millonario en perjuicio de empleados y trabajadores habría ocurrido en el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior de Nuevo León (STENSE).

El monto del desfalco ascendería a más de $17 millones de pesos, recursos provenientes de las aportaciones que el gobierno estatal entrega al STENSE para apoyos económicos, equipo, capacitación y servicios para sus agremiados.

El líder del sindicato es Óscar Uriel Torres Grimaldo, quien asumió el cargo en 2022 por un periodo de 4 años, que concluye en 2026. Este presunto desfalco fue denunciado en octubre pasado por el profesor sindicalizado Sergio Hernández Hernández ante la Fiscalía General de Justicia, acusando a Torres Grimaldo de posibles delitos como peculado, hechos de corrupción, delitos patrimoniales y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con documentos oficiales a los que El Horizonte tuvo acceso, en 3 años Torres Grimaldo habría recibido $27 millones 380,000 pesos, pero reportó solo $10 millones 158,000 pesos, lo que arroja un faltante de $17 millones 222,000 pesos.

El profesor sustenta sus acusaciones en los tres informes de trabajo que Torres Grimaldo presentó públicamente ante los sindicalizados, en los cuales reportó menos dinero del que realmente entregó el estado. También anexó archivos en formato Excel con transferencias bancarias y comprobantes obtenidos vía transparencia.

Actualmente, la Escuela Normal Superior del Estado, cuya misión es formar maestros de secundaria, no tiene director. En febrero pasado, el gobernador Samuel García nombró a Salvador Peralta, pero Torres Grimaldo boicoteó la designación movilizando a sus agremiados para bloquear la avenida Venustiano Carranza, donde se ubica la institución. Posteriormente se nombró como interino a Enrique Varela, quien falleció hace unos meses.

Hernández explicó que detectó la anomalía porque los informes del líder sindical reportaban menos recursos que en años anteriores. Tras investigar, concluyó que se cometió un desfalco millonario.

En su primer informe (2022-2023), Torres Grimaldo reportó en el rubro “Aportaciones Económicas por Convenio” solo $990,000 pesos, cuando los comprobantes electrónicos suman $8 millones 885,000 pesos, lo que representa un faltante de $7 millones 860,000 pesos.

En el segundo informe (2023-2024), omitió $4 millones 665,000, pues reportó $4 millones 575,000, cuando la cifra real fue de $9 millones 240,000. En el tercer informe (2024-2025), realizado en marzo pasado, indicó haber recibido $4 millones 593,000, aunque las transferencias registran $9 millones 240,000, lo que implica otro desvío de $4 millones 697,000.

El STENSE es un sindicato independiente, sin relación con otras organizaciones magisteriales, y cuenta con alrededor de 500 integrantes.

La Normal Superior depende del estado, ya que el gobernador designa al director, aunque el último nombramiento fue bloqueado por Torres Grimaldo.

Presentan querella ante Fiscalía de NL

Sergio Hernández Hernández presentó su denuncia en octubre, argumentando que existen hechos evidentes de “distracción y apoderamiento de recursos públicos”.

“Mediante el presente y por mi propio derecho, acudo a formular denuncia contra el doctor Óscar Uriel Torres Grimaldo, en su calidad de secretario general del STENSE y quien más resulte responsable, por los delitos de peculado, hechos de corrupción, delitos patrimoniales y enriquecimiento ilícito”, indica la denuncia.

En entrevista, Hernández señaló que ya confrontó al líder sindical frente a otros compañeros, pero este niega los hechos.

...Y piden más información

El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León (InfoNL) inició en octubre un procedimiento para requerir al Sindicato de Trabajadores del Estado de Nuevo León (STENSE) información relacionada con el manejo de recursos públicos recibidos por parte del Gobierno estatal.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 15 de octubre personal del InfoNL notificó formalmente en las oficinas del sindicato la solicitud de entrega de estados financieros, facturas y documentación comprobatoria sobre el uso de dichos recursos.

El organismo garante estableció un plazo de tres días para cumplir con la entrega de la información requerida, sin que se registrara respuesta dentro del tiempo señalado.

Ante la falta de atención, el InfoNL realizó una segunda diligencia el 21 de octubre, en la que ordenó al secretario general del STENSE convocar, en un periodo de cinco días hábiles, a una Asamblea General del sindicato.

El objetivo de esta instrucción fue informar a la base trabajadora sobre el destino, la administración y los responsables del manejo de los recursos públicos otorgados.

El organismo advirtió que el incumplimiento de esta orden podría derivar en medidas de apremio, entre ellas una amonestación pública y la imposición de una multa, que, conforme a la normativa, debería ser cubierta con recursos personales del dirigente y no con fondos sindicales ni públicos.

Según lo señalado por InfoNL, la convocatoria a la asamblea y la rendición de cuentas no se realizaron dentro del plazo establecido.

El instituto reiteró que los sindicatos que reciben recursos públicos están sujetos a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de información de interés colectivo para los agremiados y la sociedad en general.

