Lydia Rodríguez deja Presuntos Implicados por maltrato

Después de 17 años como vocalista de Presuntos Implicados, Lydia Rodríguez anunció que abandona el grupo por un control extremo sobre su físico y maltrato del que considera cómplices a sus compañeros.

“Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida, en el grupo no tenía voz ni voto. Me hicieron sentir mal de forma sistemática con mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo”, dijo.

La cantante, quien entró a la banda con la salida de Sole Giménez, recordó que un manager de la banda le llegó a decir: “Cuando subas al escenario todos te tienen que querer follar»”, una frase por la que remarca que no ha recibido ninguna disculpa.

Pero lo más doloroso, señaló, ha sido la absoluta falta de compañerismo de los otros dos integrantes del grupo.

“Fueron cómplices de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por su ego exagerado”.

“No tiene ningún sentido seguir estancada en un lugar donde no hay proyectos, no hay evolución, no te dejan avanzar y, sobre todo, no hay respeto humano ni profesional”.

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