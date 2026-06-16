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Interpol anuncia nuevo disco tras cuatro años de espera

La banda lanzará 'This Mirror Weighs a Ton' el próximo 28 de agosto y presentó dos adelantos que anticipan una nueva etapa sonora

  • 16
  • Junio
    2026

Interpol informó que "This Mirror Weighs a Ton", su séptimo álbum de estudio, verá la luz el 28 de agosto, a través de Partisan Records, tras cuatro años sin publicar un disco de estudio.

El anuncio llegó acompañado por el estreno de dos canciones: el tema que da nombre al álbum y "See Out Loud", que reflejan una nueva etapa para la banda neoyorquina.

El proyecto sucede a "The Other Side of Make-Believe" (2022) y marca varios cambios del universo de Interpol, pues, además de ser su primer lanzamiento con Partisan Records, el disco fue producido por Andrew Wyatt, reconocido por su trabajo junto a artistas como Rosalía y Charli XCX, y mezclado por David Fridmann, colaborador habitual de nombres como MGMT y Sleater-Kinney.

Este nuevo disco, según los integrantes de la banda, explorará temas relacionados con la reflexión, la percepción y la distorsión de la realidad. Musicalmente, el grupo promete ampliar su paleta sonora incorporando elementos como cuerdas, instrumentos de viento, guitarras acústicas, armonías vocales más elaboradas y un trabajo de diseño sonoro más experimental, sin abandonar la identidad melancólica y atmosférica que los ha caracterizado desde sus inicios.

Un aspecto muy comentado es el sonido de los dos temas lanzados, pues mientras "This Mirror Weighs a Ton" apuesta por una construcción más expansiva y envolvente, See Out Loud se acerca a la energía más reconocible de la banda.

Esta última también marca el regreso de Daniel Kessler como vocalista en una grabación de la banda, algo que no ocurría desde PDA, uno de los temas más recordados de "Turn On the Bright Lights".

El disco también supone un regreso simbólico a casa para la agrupación, porque las sesiones de grabación se realizaron en Manhattan, convirtiéndose en el primer álbum que Interpol registra en su ciudad natal en más de una década.


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