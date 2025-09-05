María Félix será homenajeada en el Festival de Cine de Morelia

La vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) tendrá como protagonista a una de las figuras más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano: María Félix.

Del 10 al 19 de octubre de 2025, el certamen presentará un homenaje en honor a “La Doña”, que incluirá la proyección de siete de sus películas más representativas y una muestra fotográfica en el corazón de la capital michoacana.

El ciclo permitirá al público revisitar títulos fundamentales de la filmografía de Félix, como "Doña Bárbara" (1943), "Enamorada" (1946), "La diosa arrodillada" (1947), "Maclovia" (1948) y "French Cancan" (1955), dirigidos por grandes nombres como Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, Julio Bracho, Roberto Gavaldón y Jean Renoir.

El legado de un ícono internacional

María Félix trascendió la pantalla grande para convertirse en un símbolo de poder femenino y rebeldía, inspirando a fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, pintores como Diego Rivera y escritores como Octavio Paz.

Su magnetismo sigue vigente: hace apenas unos meses, el MoMA de Nueva York presentó un ciclo en su honor en colaboración con el propio FICM, confirmando la fuerza de su leyenda en la cultura global.

Este homenaje es posible gracias a la colaboración de la Cineteca Nacional, la Filmoteca UNAM, instituciones que aportaron películas y materiales gráficos para celebrar la vida y obra de la actriz que definió toda una época del cine mexicano.

